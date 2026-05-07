Obavijesti

News

Komentari 0
ILEGALNI LIJEKOVI

Akcija Interpola u 90 zemalja: Uhićeno 270 osumnjičenih i razbijeno 66 kriminalnih mreža

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Akcija Interpola u 90 zemalja: Uhićeno 270 osumnjičenih i razbijeno 66 kriminalnih mreža
Razne tablete | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Policija diljem svijeta zaplijenila je milijune ilegalnih lijekova vrijednih 15,5 milijuna dolara, a Interpol upozorava na opasnu zloupotrebu veterinarskih preparata i lažnih terapija.

Gotovo 270 osoba osumnjičenih za trgovinu drogom uhićeno je, a 66 kriminalnih skupina je razbijeno u sklopu policijske operacije provedene u 90 zemalja, objavio je u četvrtak Interpol.  Organizacija je posebno zabrinuta zbog zloupotrebe antiparazitskih proizvoda, odnosno njihove upotrebe izvan propisanog ili legalnog medicinskog konteksta.  Operacija "Pangea XVIII", provedena u ožujku na svim kontinentima rezultirala je i zapljenom više od šest milijuna ilegalnih lijekova, vrijednih 15,5 milijuna dolara, stoji u priopćenju za javnost međunarodne organizacije kriminalističke policije sa sjedištem u Lyonu.

DIGNUTA POTJERNICA Hrvat na Interpolovoj tjeralici: Traže ga zbog droge u Švedskoj
Hrvat na Interpolovoj tjeralici: Traže ga zbog droge u Švedskoj

Među zaplijenjenim nelicenciranim ili krivotvorenim lijekovima pronađeni su lijekovi za erektilnu disfunkciju, sedativi, lijekovi protiv bolova, antibiotici i pomoćna sredstva za prestanak pušenja.

"Zahvaljujući online tržištima i neformalnim lancima opskrbe, kriminalci mogu iskoristiti rupe u propisima pa su im ciljna skupina ljudi koji traže brze ili pristupačne načine liječenja" rekao je glavni tajnik Interpola Valdecy Urquiza, koji je upozorio na "ozbiljne, čak i fatalne" posljedice.

Organizacija je zamijetila i "nagli porast" zapljene antiparazitskih lijekova, posebno lijekova protiv glista odobrenih samo za veterinarsku upotrebu.

ČLAN ZLOGLASNOG KLANA Uhićen u Hrvatskoj: Pao traženi Crnogorac s Interpolove tjeralice povezivan sa šest ubojstava
Uhićen u Hrvatskoj: Pao traženi Crnogorac s Interpolove tjeralice povezivan sa šest ubojstava

Ovi proizvodi, koji se često predstavljaju kao "dodaci prehrani", prodaju se kao "alternativni tretmani za liječenje raka", stoji u objavi Interpola koji ističe da "takve tvrdnje nisu potkrijepljene nikakvim znanstvenim dokazima".

Upotreba ove vrste proizvoda uočena je još u vrijeme pandemije covida-19, objavio je Interpol.

Potražnja za farmaceutskim proizvodima povezanim s raznim "performansama" i "načinom života", poput steroida i peptida, i dalje raste "potaknuta popularnošću bodybuildinga i fitnessa", dodaje Interpol.

VELIKA LISTA, 2. DIO FOTO Najtraženiji kriminalci u Europi: Tu su mafijaške ubojice, narko-bossovi i srpska šamanka
FOTO Najtraženiji kriminalci u Europi: Tu su mafijaške ubojice, narko-bossovi i srpska šamanka

Jedan od značajnijih slučajeva operacije predstavlja otkrivanje tajnog pogona za proizvodnju lijekova u Bugarskoj. Ondje su zaplijenjeni milijuni tableta, ampula i injekcijskih proizvoda.

U Burkini Faso vlasti su zaplijenile 384.000 antibiotskih kapsula, a u Obali Bjelokosti u jednom je vozilu otkrivena tona krivotvorenih tableta ibuprofena.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Pretresi diljem Hrvatske: 'Pala' i bivša zaposlenica Agencije za isplate, muljali su s gnojivom!
AKCIJA EPPO-A

Pretresi diljem Hrvatske: 'Pala' i bivša zaposlenica Agencije za isplate, muljali su s gnojivom!

Nova akcija EPPO-a se provodi u četiri županije i Gradu Zagrebu
DOĐI, MIC, MIC Snimio ogromnu mačku kraj Vinkovaca: 'Ovo nisam vidio u 35 godina...'
FOTO

DOĐI, MIC, MIC Snimio ogromnu mačku kraj Vinkovaca: 'Ovo nisam vidio u 35 godina...'

Naš čitatelj snimio je neobično veliku mačku u šljiviku kraj Vinkovaca. Poslali smo fotografije stručnjaku da nam kaže radi li se o vrlo rijetkoj divljoj mački
FOTO Grmljavinsko nevrijeme stiže prema Hrvatskoj, evo što nas čeka: 'Budite na oprezu'
NOVO POGORŠANJE VREMENA

FOTO Grmljavinsko nevrijeme stiže prema Hrvatskoj, evo što nas čeka: 'Budite na oprezu'

Vrijeme na obali dodatno će otežavati vjetar. U unutrašnjosti će puhati umjeren jugozapadnjak, dok su u gorju mogući i jaki udari

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026