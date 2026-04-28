ČLAN ZLOGLASNOG KLANA

Uhićen u Hrvatskoj: Pao traženi Crnogorac s Interpolove tjeralice povezivan sa šest ubojstava

Za 28-godišnjim Vukom Lakićevićem tragalo se od travnja, a sada ga čeka ispitivanje pred sucem istrage u Slavonskom Brodu

U ponedjeljak je u Hrvatskoj priveden 28-godišnjeg Vuk Lakićević, za kojim je bila aktivna tjeralica Interpola iz Podgorice. Istražitelji ga povezuju s opasnom kriminalnom grupom iz Crne Gore te ga terete za sudjelovanje u više ubojstava, ukupno njih šest, kako navodi RTCG. Prema dostupnim podacima, Lakićević se skrivao od 21. travnja, a nakon uhićenja bit će doveden pred suca istrage u Slavonskom Brodu, gdje će se odlučivati o daljnjim koracima. Iz crnogorske policije poručuju kako je potraga bila usmjerena na njegovo privođenje zbog postupka koji se protiv njega vodi pred Specijalnim državnim tužiteljstvom. Sumnjiči ga se za udruživanje u kriminalnu organizaciju te za sudjelovanje u teškim ubojstvima.

Navodi se i kako je bio dio skupine koju su nedavno obradili Specijalni policijski odjel i tužiteljstvo, a koja se dovodi u vezu s nizom zločina počinjenih u Crnoj Gori između 2017. i 2019. godine.

Crnogorski istražitelji zahvalili su hrvatskoj policiji na brzoj i učinkovitoj reakciji, ističući važnost međunarodne suradnje i razmjene informacija u ovakvim slučajevima.

Dio medija iz Srbije spominje i njegovu navodnu povezanost sa 'škaljarskim klanom'. Ista skupina predmet je nedavne istrage, a sumnjiči je se za više ubojstava, uključujući likvidacije Davora Prelevića i Siniše Vlahovića na Mallorci, Slobodana Šaranovića u Budvi, Ilije Krstića u Kotoru te Željka Bulatovića i Marka Sjekloće.

