Akcija oporbe u Saboru, sazvali svoju sjednicu: 'Da ima savjesti, Plenković bi dao ostavku'

Nakon što se otkrila megalomanska pljačka u kojoj je INA oštećena za više od milijardu kuna i to u jeku energetske krize oporba je od HDZ-a tražila sazivanje izvanredne sjednice Sabora, obzirom da ljetna stanka traje do 15. srpnja. No, vladajući to nisu učinili pa se oporba ujedinila, uzela stvar u svoje ruke i organizirala do sad neviđenu akciju. Tako je 11 oporbenih klubova sazvalo posebnu sjednicu, koju im je Predsjedništvo Sabora odobrilo Maloj vijećnici.

- Predsjednik Sabora smatra valjda da u pljački INA-e nema ništa izvanredno - istaknula je SDP-ova Sabina Glasovac kao predsjedavajuća ovom sjednicom.

Socijaldemokrat Davorko Vidović, kao drugi predsjedavajući, naglasio je kako traže od vladajućih da odmah prvog dana kad se vrate s odmora na dnevni red Sabora uvrste raspravu o energetskoj situaciji.

- Pljačka INA-e prokazala je potpuno nefunkcionalan sustav upravljanja, ne samo tom kompanijom, nego i ostalim javnim dobrima u ovoj zemlji - istaknuo je.

Vlada nije poduzela korake koji bi doveli do raspetljavanje ove situacija, istaknula je u ime Kluba Socijaldemokrata Ivana Posavec Krivec.

- Šokira nas nonšalantnost kojom se premijer odnosi prema ovoj situaciji. Toliko je navikao da mu iz HDZ-a izviru pljačkaši da ga to više ni ne iznenađuje. Mi pokazujemo na ovaj način da ovaj HDZ i ova HDZ-ova vlada imaju vrlo jasnu alternativnu u odgovornoj oporbi. Danas postavljamo pitanje zašto bježe od parlamentarne rasprave u ovom slučaju, postavlja se pitanje kome su bili namijeni svi ti milijuni, sve je jasnije da je dedin račun bio samo transferni, no pitanje je za koga. Ovo je ustaljeni obrazac upravljanja po modelu HDZ-a - poručila je.

Šef SDP-a Peđa Grbin istaknuo je kako je poveznica svih pljački države HDZ.

- Svatko razuman i s minimumom ljudskog dostojanstva i savjesti treba reći tome dosta - naglasio je dodavši kako ova pljačka nije stvorila samo ogromnu imovinsku korist onih koji su u njoj sudjelovali nego je utjecala na energetsku sigurnost Hrvatske.

- Ovime su oštećeni svi građani RH - istaknuo je.

Ovo je odgovornost Vlade i Andreja Plenkovića, poručuje Grbin.

- Da ima imalo savjesti Plenković bi podnio ostavku. Odgovornost je i onih koji ih podržavaju i drže im svijeću. Zarobljeni smo u krugu pljačke i afera - rekao je.

Realnost je da imamo ministra koji mora rješavati ovu energetsku krizu, a koji mora gledati na mobitel i čekati hoće li policija doći po njega, dodao je Grbin.

- Iskoristit ćemo u narednim danima sve one parlamentarne instrumente kako bi došli do potpunog raščišćavanja s prošlošću i kako bi državu oslobodili okova koji ju vuku dolje - rekao je.

Besramnost i bezobrazluk su dvije ključne riječi koje opisuju ovu situaciju i ponašanje Vlade, poručio je predsjednik Mosta Božo Petrov.

- Ovo nije kraj, ovo je početak, možemo samo nastaviti očekivati nove afere i korupciju. Zanimljivo je da kada USKOK pokuca na vrata nitko nikoga nije znao, a u vrhu HDZ-a nitko ništa nije znao. Ovog puta to neće moći proći - naglasio je.

Uskoro više...

Najčitaniji članci