HDZ-ov Mario Kapulica o Ini: 'Da je taj čovjek član HDZ-a i drži se statuta, ne bi to radio'

Oporba zbog pljačke u INI traži ostavke i smjene, a pljačku u Ini komentirali su za HRT. Osim oporbe situaciju je kritizirao i Mario Kapulica iz HDZ-a.

Pogledajte video: Škugor je krao i kao student

- Imate značajan rast BDP-a, uspješnu turističku sezonu, veliku količinu europskog novca koji ulažete u razvoj Hrvatske, pripremate mjere pomoći građanstvu i gospodarstvu kako bi se savladala kriza uzrokovana energentima i onda se nekoliko ljudi zaigra upravo s tim energentima i krene u operaciju koju je srećom država prepoznala i taj novac je spašen. To je frustrirajuća situacija i čovjek se zapita kako je to moguće - rekao je te istaknuo kako je kompanija ta koja je trebala prepoznati i spriječiti da se ovako nešto dogodi.

- Meni je neshvatljiva teza da netko tko ima člansku iskaznicu HDZ-a, tko se kandidirao za naš gradski odbor i nije prošao, tko se kandidirao da bude izaslanik na našem saboru i nije prošao, koji nije u životu dao ni jednu političku izjavu, a govori se da je on praktički došao u Inu, mahao Mađarima članskom iskaznicom HDZ-a i oni su rekli o.k., nema kontrole, nema revizije. Da je taj čovjek član HDZ-a i drži se statuta i programa, sigurno to ne bi radio - zaključio je Kapulica.

Vesna Vučemilović iz Hrvatskih suverenista rekla je kako je oporba prepoznala ozbiljnost situacije, a Hrvatski suverenisti će tražiti da se aktivira članak 26 Zakona o energiji i da se stavi moratorij na izvoz hrvatske sirove nafte i prirodnog plina.

- Vlada je trebala voditi računa i paziti o tome što se događa s našom proizvodnjom i s izvozom plina koji se proizvodi u Hrvatskoj - kaže Vučemilović.

