AKCIJA STADION Poljud je manje propao od samog Splita. I zadnja je uspomena na grad
NOVI EXPRESS Postane li stadion građevinski otpad, Split će izgubiti još jedan komad onog grada koji je nakada davno bio veći od vlastitih navijača
Za nešto manje od dva desetljeća Hrvatska je, što se najbolje vidi u njezinu drugom gradu po veličini, doživjela izuzetno uspješnu promjenu s baš lošeg na izuzetno gore. Eto, recimo, 2007. je u Splitu sagrađena Spaladium arena, sportska dvorana kojom je, kao i nizom drugih i jednako bespotrebnih, tadašnji predsjednik Vlade i HDZ-a, Ivo Sanader, kupovao biračku naklonost za osvajanje još jednog premijerskog mandata.