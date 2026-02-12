Obavijesti

News

Komentari 0
DESETCI NA METI

Akcija u Slavoniji! U tijeku uhićenja i pretresi zbog posjedovanja oružja

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Akcija u Slavoniji! U tijeku uhićenja i pretresi zbog posjedovanja oružja
Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

U tijeku su uhićenja te pretrage domova i vozila osumnjičenih osoba, priopćili su iz osječko-baranjske policije

Admiral

Deset osoba s područja Osječko-baranjske županije obuhvaćeno je kriminalističkim istraživanjem kojeg osječko-baranjska Policijska uprava provodi u suradnji s osječkim Općinskim državnim odvjetnišvom, izvijestla je policija u četvrtak.

Policijski službenici u suradnji s osječkim općinskim tužiteljstvom provode završnu akciju kriminalističkog istraživanja, kojim je obuhvaćeno deset osoba s područja Osječko-baranjske županije, navode u priopćenju.

NASTAVLJA SE SUĐENJE Prometni vještak na suđenju bivšem županu Dekaniću: 'Ne znam koliko je ljudi bilo u autu'
Prometni vještak na suđenju bivšem županu Dekaniću: 'Ne znam koliko je ljudi bilo u autu'

U tijeku su uhićenja te pretrage domova i vozila osumnjičenih osoba, priopćili su iz osječko-baranjske policije.

Neslužbeno se doznaje da se kriminalističko istraživanje odnosi na kaznena djela vezana uz posjedovanje oružja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽAS U RIJECI Šestorica pretukla maloljetnika: 'Tukli su ga dok je bio na podu, u bolnici je...'
UZNEMIRUJUĆA SNIMKA NAPADA

UŽAS U RIJECI Šestorica pretukla maloljetnika: 'Tukli su ga dok je bio na podu, u bolnici je...'

PU primorsko-goranska potvrdila je za 24sata da istražuju slučaj
Otac pretučenog maloljetnika iz Rijeke: 'Prije par mjeseci smo se doselili, tukli su ga bez razloga'
TEŠKO JE OZLIJEĐEN

Otac pretučenog maloljetnika iz Rijeke: 'Prije par mjeseci smo se doselili, tukli su ga bez razloga'

Iz primorsko-goranske policije potvrdili su nam da su upoznati sa cijelim slučajem i daje istraga u tijeku...
Penava: Primio sam prijetnje smrću na ćirilici, spominje se 'metak u čelo'. Ne plaše me!
VJERUJE U RAD POLICIJE

Penava: Primio sam prijetnje smrću na ćirilici, spominje se 'metak u čelo'. Ne plaše me!

Pohvalio je hrvatske sigurnosne službe koje, kako je kazao, uvijek otkriju odakle takve prijetnje dolaze. Poručio je i da ima veliko povjerenje u naš obavještajni sustav, policiju i Ravnateljstvo policije koji su dokazani profesionalci.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026