Aki nestao kod Rijeke. Vlasnici: Dajemo 10.000 €. Možda su ga lovci negdje vidjeli. Snimite ga!

I dalje tražimo našeg Akija. Koncentriramo se na lovce i medije, nadamo se da će netko nešto korisno dojaviti. Puno bi nam značila njegova snimka ili fotografija ako ga prolaznici sretnu, tako da znamo da je živ i da znamo kuda ići u potrazi, pričaju nam očajni vlasnici psa Akija koji je nestao prije 50-ak dana na području naselja Čavle kod Rijeke.

Ima sedam godina, po naravi je miran i plah, a posebno se lako preplaši ako mu ljudi naglo prilaze. Vlasnici nude i novčanu nagradu od 10.000 eura osobi koja im pomogne Akija vratiti kući.

- Gotovo svaki dan imamo dojave da su ga negdje vidjeli, ali nijednom nismo dobili konkretan dokaz, tj. fotografiju ili video Akija. Evo, zadnja dojava je da je viđen kraj Pazina, ali ne možemo biti sigurni. Očajni smo - priča nam vlasnik.

Dodaje i da su im lovci sada najveća nada, a vjeruju da je Akija netko već sigurno i sreo. Nadaju se da je novčana nagrada dovoljna motivacija građanima da uzmu minutu svoga vremena kako bi snimili Akija ako ga sretnu.

- Molimo i lovce da pregledaju svoje šumske kamere, možda su one snimile Akija u posljednjih 20 dana - kaže vlasnik.