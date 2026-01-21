Patrola Sirus: Na psećoj zaprezi čuvaju granice Grenlanda. Nastali su u najvećoj tajnosti...

Moj partner, moji psi, moje sanjke, a onda ja. Moto je to elitnih danskih vojnika, rendžera, policajaca, istraživača i čuvara Grenlanda iz specijalne patrole Sirius.

Pokretanje videa... 01:02 Trump: ‘Nikada nismo ništa tražili i nikada nismo ništa dobili. Sve što SAD traži je mjesto koje se zove Grenland’ | Video: 24sata/Reuters

Kako navode Danci, riječ je o malobrojnoj i posebnoj jedinici koja uz pseću zapregu čuva sjever i sjeveroistok Grenlanda. Pod povećalo javnosti došli su upravo zbog američkih pretenzija na taj najveći otok na svijetu, pod danskom upravom. Za SAD ga želi predsjednik Donald Trump, koji ga je prvo pokušao kupiti jer bi tako čuvao nacionalnu sigurnost svoje zemlje.

Spomenuo je kako ga za sebe žele i Kinezi i Rusi, iako nije zabilježeno da se oni baš onuda motaju. Ako i krenu, vidjet će ih siriusovci.

Naime, grupa je nastala u najvećoj tajnosti, upravo na vrhuncu Hladnog rata. Danska mornarica shvatila je nakon Drugog svjetskog rata da mora pojačati nadzor nad Grenlandom. Tako je 18. kolovoza 1950. rođena operacija kodnog imena Resolut, preteča današnje Patrole Sirius. Ime su poslije promijenili da ne bi došlo do zabune s kanadskom bazom Resolute Bay. Novo ime dobili su po Siriusu, najsjajnijoj zvijezdi na nebu, poznatoj i kao Veliki pas.

Jedan tim čine dva vojnika i 12 pasa, a na terenu mogu provesti i do pet mjeseci bez kontakta s drugim ljudima. Najveći neprijatelji su im polarni medvjedi i mošusna goveda. Od studenog do lipnja patroliraju sanjkama, a ljeti brodovima obilaze fjordove.

Kandidati koji žele postati članovi mogu se javiti dobrovoljno. Moraju proći sedmomjesečnu brutalnu obuku, imati savršeno zdravlje, čistu prošlost i biti spremni provesti 26 mjeseci života na rubu svijeta. Od nekoliko desetaka prijavljenih svake godine prime ih samo tri ili četiri.

Zbog sposobnosti ih hvali i danski kralj Frederik X., koji je s bivšim članovima 2000. bio četiri mjeseca na ekspediciji Grenlandom.