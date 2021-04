Roditelji žene koju se tereti da je pretukla svoju dvogodišnju kćer i time skrivila njenu smrt ne vjeruju da je ona to napravila. U razgovoru za Novu TV, baka pretučene curice kaže da, ako i je to napravila, sigurno nije svjesno.

- To znači da joj se nešto dešavalo u glavi ili neko, ne znam što - kažu i dodaju da nisu pričali s kćeri.

Baka djevojčice tvrdi da je otac malene tražio da ju vrate u obitelj kako bi dobili doplatak i financijska sredstva te da je on bio za to, a da to nije čula od kćeri.

- Dva puta je rekla da će njoj biti bolje kod udomitelja - rekla je majka uhićene žene.

Njezin otac pak tvrdi da im kći nije bila agresivna.

- Koliko znam nije imala kratak fitilj. Malo je znala zagalamiti dok je bila curica, dok je išla u školu, ali ovako ne - kaže. Na pitanje o svrabu, baka tvrdi da joj je kći govorila kako je malenu vodila doktoru, dobivala kreme i vadila krv.

Dodaje i da curicu nije vidjela dvije godine, odnosno zadnji put ju je vidjela kad je malena imala tri mjeseca. Ne zna hoće li ići na pogreb unuke.