SRBI KUPILI KINESKE RAKETE

Srpske 'Zagrepčanke' su jako opasne. Rakete lete preko 5000 na sat. Hrvatska mora reagirati

Srpske 'Zagrepčanke' su jako opasne. Rakete lete preko 5000 na sat. Hrvatska mora reagirati
Činjenica da im taj sustav neće trebati za loviti divlje patke, to je apsolutno jasno. Takav sustav je izrazito ofenzivna komponenta. Naše čelništvo se mora zapitati što će to Srbiji, zašto im to treba i što s time namjeravaju napraviti, rekao je Ogorec

Vojska Srbije raspolaže supersoničnom kvazibalističkom raketom dometa od najmanje 250 kilometara, piše srpski portal TangoSix.  Radi se o kineskoj raketi CM-400, projektilu zrak–zemlja koja je prekjučer fotografirana u paru, podvješena ispod višenamjenskog borbenog aviona MiG-29SM+ Ratnog zrakoplovstva Srbije. Prema dostupnim informacijama, Pakistan je za 60 projektila platio Kini 100 milijuna dolara, što bi cijelu jedne rakete svelo na 1,6-1,7 milijuna dolara.

Vojni analitičar Marinko Ogorec rekao je za Dnevnik.hr da se radi o ozbiljnom naoružanju koje mijenja sigurnosnu ravnotežu u regiji.

 - MiG-29 jest suvremeni borbeni zrakoplov i ne treba nekakvih velikih preinaka da bi se takvi projektili na njega mogli objesiti. Uostalom, i ovi Kinžali, koje su Rusi formirali kao hipersonične raketne sustave, podvješeni su na MiG-ove 31 koji su znatno stariji - rekao je Ogorec. 

 - Činjenica da im taj sustav neće trebati za loviti divlje patke, to je apsolutno jasno. Takav sustav je izrazito ofenzivna komponenta. Naše čelništvo se mora zapitati što će to Srbiji, zašto im to treba i što s time namjeravaju napraviti te tako koncipirati vlastitu doktrinu i vojnu strategiju - rekao je Ogorec te dodao da nema vremena za čekanje.

 - Mi već debelo kasnimo po tom pitanju. Hrvatska bi trebala povećati oružane snage, povećati ofenzivne komponente i sve ono što je bitno za snage koje su namijenjene odvraćanju sigurnosne ugroze. Kad se vaš susjed tako intenzivno naoružava, to bi trebao biti signal za uzbunu. Treba odgovoriti istom ili sličnom mjerom - dodao je.

