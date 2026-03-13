Anušić zabrinut zbog kineskih raketa koje Srbija ima: Prijetnja Hrvatskoj su 'Zagrepčanke'...
Ministar obrane Ivan Anušić otkrio kako već osam mjeseci Hrvatska zna da Srbija posjeduje kineske rakete. ‘Svjestan sam da smo u zoni ugroze’, kaže
Hrvatska nema odgovor na kineske supersonične rakete koje je nabavila Srbija, zato su one problematične i u segmentu predstavljaju ozbiljnu prijetnju, rekao je sigurnosni stručnjak Marinko Ogorec. Riječ je o raketama CM-400 koje imaju razornu moć i mogu gađati ciljeve na udaljenosti do 200 i do 400 kilometara.