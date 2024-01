Ako nemate anemiju ili vas pak nema tko 'spasiti', morat ćete pod oružje: 'Bolje biti spreman'

Obuka je uvijek bila tema u Ministarstvu i Oružanima snagama te će model obuke biti poznat u što skorijem roku i odgovoriti na sigurnosne zahtjeve Hrvatske i organizacija u kojima sudjeluju Oružane snage, tj. MORH i Republika Hrvatska. Ako imate obučenijeg vojnika, dočasnika i časnika, onda ste spremniji. MORH je uvijek tražio najbolja moguća rješenja, tako da i sad traži najbolje moguće rješenje. To je aktualno pitanje i vidjet ćemo s kojim ćemo rješenjem izaći, rekao je državni tajnik u MORH-u Zdravko Jakob nakon jučerašnje sjednice Odbora za obranu.

Naime, proteklih dana se sve više govori o vraćanju obveznog vojnog roka, ali u nekim drugim varijacijama. Tako je premijer Andrej Plenković, koji je sam zbog zdravstvenog stanja izbjegao obvezni vojni rok, početkom tjedna objasnio kako “ozbiljna država mora o tome voditi računa”.

- Sigurnosne okolnosti u svijetu, u Europi, pa i u našem susjedstvu su takve da svaka ozbiljna država i društvo vodi računa o onome što nam se zbiva u okruženju. U okolnostima takvih sigurnosnih ugroza nije loše da MORH, po konceptu ovoga što se već radi s onima koji žele dragovoljno služiti vojni rok, napravi određeni iskorak i eventualno pripremi koncepciju nekih kraćih tečajeva gdje bi se širi broj ljudi mogao upoznati barem s nekim osnovnim vještinama koje trenutne generacije mladih nemaju. To je ono o čemu razgovaramo već neko vrijeme i potpredsjednici Anušić, Medved, Božinović i ja dali smo Anušiću mandat da s Glavnim stožerom Hrvatske vojske i suradnicima u MORH-u u predstojećem razdoblju osmisli određeni koncept - izjavio je Plenković.

Tako bi se vojni tečaj trebao uvesti nakon srednje škole, a polaznici bi prolazili obuku rukovanja oružje, prepoznavanja opasnosti, kako reagirati u hitnim situacijama, ali bi prolazili i tečajeve prve pomoći, kao i nuklearne zaštite. Sve to bi trebalo trajati oko mjesec dana, osim ako nemate, poput našeg premijera, valjani razlog zašto ne možete ići na polaganje vojnog roka, makar ovog skraćenog.

Vojni stručnjak Marinko Ogorec smatra kako je obvezni vojni rok “potreban i ima smisla, ali ne u vrijeme predizborne kampanje”.

- Nažalost, 20 godina se nije ulagalo u taj segment vojske i sad će biti potrebno uložiti puno više, umjesto da se ulagalo postupno. Ne znam zašto političari i vladajući izmišljaju toplu vodu oko vojnog roka kad mi to već imamo pripremljeno. Imamo sve parametre, postoji metodologija, postoje ljudi koji to mogu izvoditi, sve je tu, samo je potrebna politička odluka, a to nije dobro donijeti pred izbore jer se radi o sigurnosti naše zemlje. Povratak vojnog roka treba biti u punom smislu od šest mjeseci. Kad imate to, onda imate riješenu temeljnu obuku, pojedinca i dijela specijalističke obuke. Imate gotovog vojnika koji odlazi u pričuvu - smatra Ogorec.

Dodaje kako je samo pitanje financiranja, ali navodi kako “sigurnost košta, a u nju se mora ulagati”.

- Uvijek možemo plaćati treću stranu da nas osigurava, ali to košta još više. Kakva je situacija u svijetu, mislim da je ulaganje u sigurnost na dobrobit svih nas. Samo se okrenimo oko sebe, svakom racionalnom čovjeku je jasno. A bolje je biti pripremljen za eventualnu nevolju, za koju se nadamo da nikad neće doći - smatra Ogorec.