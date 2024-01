ANKETA Jeste li za uvođenje vojne obuke u Hrvatskoj?

Sigurnosne okolnosti u svijetu, Europi pa i našem susjedstvu su takve da svaka ozbiljna država, ozbiljno društvo vodi računa o onome što nam se zbiva u okruženju, rekao je u ponedjeljak predsjednik Vlade Andrej Plenković o obaveznom vojnom roku u Hrvatskoj, dodajući da se od toga davno odustalo. Međutim, razmatraju drugačije modele.

- Ministarstvo obrane i Hrvatska vojska stalno radi promotivne kampanje kako bi zainteresiralo da mladi ljudi izabiru baš vojni poziv za njihovu karijeru - kaže Plenković.

Dodao je i kako Ministarstvo obrane stalno radi promotivne materijale kako bi se mlade zainteresiralo za karijeru u Hrvatskoj vojsci.

- U okolnostima ovakvih sigurnosnih ugroza koje postoje diljem svijeta nije loše da MORH što se već radi po konceptu s onima koji dragovoljno služe vojni rok napravi određeni iskorak i pripremi koncepciju kraćih tečajeva koji se širi broj ljudi mogao upoznati s osnovnim vještinama koje mlađe generacije nemaju - kaže premijer te dodaje da već neko vrijeme na tu temu razgovara i s ministrima Anušićem, Božinovićem te Medvedom.

- Dali smo Anušiću mandat da osmisli određeni koncept - rekao je premijer.

Domovinski pokret želi vojnu obuku

No, Mario Radić, saborski zastupnik i potpredsjednik Domovinskog pokreta, ne razmišlja kao premijer.

- Mađarski premijer Orban objavio je da je Republika Srpska počasni susjed Mađarske, na što nitko u Hrvatskoj nije reagirao. S druge strane, u Srbiji se na četiri mjeseca uvodi obvezni vojni rok, a mi imamo oružane snage od 11.000-12.000 ljudi. Bojim se da u ovim vremenima ratnih sukoba u Ukrajini moramo biti spremni na to. Daj Bože da ne bude nikad ničega - rekao je Radić.

Objasnio je što u Domovinskom pokretu podrazumijevaju pod vojnom obukom te kako bi prema njihovom mišljenju ona trebala izgledati.

- Riječ je o najosnovnijoj školskoj obuci koja može krenuti odmah, može krenuti nagodinu. Imao sam taj predmet, a imao ga je i Plenković. Ja sam bio dragovoljac, a koliko znam, on nije. Možda je to njemu teška tema pa bježi od toga, ali mislim da je to nešto što nas čeka. I mi trebamo osposobiti mladiće i djevojke od 19 godina nadalje - objasnio je Radić te je naglasio kako ne promoviraju militantnu politiku, nego domoljubni, domovinski duh.

- No, ne živimo više u onom svijetu od prije pet godina. Rusija je napala Ukrajinu. Svi će uvoditi vojne rokove i pripremaju se za rat. Mislim da moramo biti spremni jer smo okruženi susjedima koji su takvi kakvi jesu - istaknuo je.

Pitamo vas, treba li ponovno uvesti vojni rok?