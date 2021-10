Ne samo Vlada, nego i glavni ravnatelj, čim je vidio dio tih snimaka, poslao je stručni tim, koji je vrlo intenzivno radio. Koliko mi je poznato, utvrdili su da se radilo o policijskim službenicima.

Izjavio je to ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u Bruxellesu i potvrdio da su na šokantnim snimkama mlaćenja migranata, koju je pribavila Lighthouse Reports, novinarska organizacija sa sjedištem u Nizozemskoj, bili policijski službenici.

- To je neki individualni prekršaj policijskih službenika. To je neprihvatljivo ponašanje policijskih službenika - rekao je ministar. O slučaju se oglasio i ravnatelj policije Nikola Milina, koji je potvrdio da su nasilnici na snimkama troje pripadnika interventne policije.

- Postoji osnovana sumnja koja šteti ugledu policije, u tijeku je postupak uručenja rješenja policijskim službenicima u udaljenju iz službe i slijedi pokretanje disciplinskog postupka. Radi se o interventnoj jedinici policije koja je bila na ispomoći, čini mi se iz PU istarske. Ne radi se ni o kakvom postupanju u slobodno vrijeme, nego u radno vrijeme. Vidjet će se iz kojeg razloga nisu nosili uniformu. Dosad protiv njih nije bilo nekih disciplinskih postupaka - rekao je Milina.

Poručio je kako su u komunikaciji s Državnim odvjetništvom i da su dužni izvijestiti DORH jer i oni provode izvide.

- Naš interes je zasigurno da rasvijetlimo ovaj događaj, ne želimo ni na koji način da bilo koji slučaj utječe na pohvale koje dobiva hrvatska policija za svoj naporan rad u poslovima zaštite vanjske granice, ali i svim drugim poslovima.

Dok se ne utvrde sve daljnje činjenice, moram demantirati neke konstrukcije koje se objavljuju ovih dana. To se odnosi na to da je operativna akcija Koridor neka tajna akcija koja služi za nasilje ili zastrašivanje. To je jedna dugotrajna akcija na suzbijanju krijumčarenja ljudi - rekao je Milina i dodao kako na godišnjoj razini procesuiraju više od 400 policijskih službenika.

- Što se tiče navodnih policajaca koji kažu da im je ovakvo neko postupanje naređeno, oni su dužni u tom slučaju prijaviti kazneno djelo. I prije medijskih navoda smo prijavljivali policajce i za nanošenje tjelesnih ozljeda protiv migranata i za neprijavljivanje kaznenog djela. U 13 slučajeva su postupci obustavljeni, ostali su u tijeku. Apsolutno vodimo računa i provjeravamo sve što moramo provjeriti, gdje je sumnja na prekršaj ili kazneno djelo policijskih službenika. Osim što imaju striktne pismene upute, imamo i usmene upute, imamo i edukacije. Pojačat ćemo edukacije, značajnije ćemo uključiti sve pripadnike interventne policije - rekao je Milina.

Za komentar smo pitali i stručnjaka za sigurnost.

- Ono što sad treba napraviti je istraga koju će voditi unutarnja kontrola, a ne ravnateljstvo policije. Treba se sve raščistiti te će se tako točno znati je li bila individualna odgovornost ili je bilo zapovjednog lanca. Potonje je teže dokazati, ali nije nemoguće. Treba vidjeti jesu li ti policajci iz jedne policijske uprave ili više njih. Ako su iz više uprava, a provodili su nasilje, onda se sumnja na zapovjednu odgovornost. Treba naglasiti da se sve prijave oko nasilja nad migrantima ne smije negirati, a ako nema dokaza, onda treba reći da nema dokaza, nikako tvrditi da su to neistine - rekao je Željko Cvrtila, stručnjak za sigurnost.

Dodao je da će se kontrolom znati o kojim se policajcima radi.

- Iako nisu imali policijska obilježja, postoji raspored gdje se točno vidi lokacija i smjena policajaca. Ne vjerujem da odgovornost ide sve do vrha policije ili vlasti, jer oni su svjesni velikih posljedica, ali treba sve utvrditi - rekao je Cvrtila.

Odvjetnik Rafael Krešić pojasnio je da postoji elemenata za tužbu migranata protiv Republike Hrvatske.

- Ako je to radio djelatnik MUP-a ili ako njegovi nadređeni nisu spriječili tog djelatnika da vrši nasilje, onda je tužba osnovana, nevezano što je ilegalno prešao granicu. No potrebno je da potencijalni tužitelj, u ovom slučaju migrant, mora dokazati da je bio žrtva, a to će biti malo teže - pojasnio je Krešić.

Prije nego što je ministar Božinović potvrdio da su na snimkama policajci, oko samog slučaja se osvrnuo premijer Plenković.

- Mi osuđujemo nasilje, pogotovo nasilje prema migrantima koji, prema onoj snimci, ne pokazuju nikakve signale nekog kontra napada, dakle nisam primijetio da su ti ljudi nekome fizički prijetili. To je ono što je sramotno i izrazito loše - rekao je premijer. Rekao je i kako se o tome razgovora s predstavnicima Europske komisije. Upitan strahuje li se od sankcija EK, rekao je da ne, ali “naravno da nitko nije zadovoljan s tim, ni Vlada ni EK”.

- Moramo utvrditi što se dogodilo i to se ne smije događati. Jedno je cijeniti rad hrvatske policije, njih 6500 koji godinama već čuvaju zelenu granicu. Hrvatska iz političkih razloga neće i ne želi dignuti žicu prema BiH, ne radi nezakonitih migracija, nego radi odnosa s Hrvatima, Bošnjacima i Srbima - istaknuo je dodavši kako svaka država štiti svoje granice, ali i da se ne može koristiti sila kad nije potrebno. Rekao je kako je pitanje nezakonitih migracija ozbiljno pitanje i ocijenio kako ti ljudi ne žele doći u Zagreb, nego u Njemačku, Francusku, Austriju...

- Hrvatska je ta koja brani i europsku vanjsku granicu, i to požrtvovno rade hrvatski policajci - rekao je Plenković. Potvrdio je kako Božinović ima njegovo povjerenje, ali i istaknuo kako se tema iz snimke obrađivala dugo, u više zemalja, i kako Hrvatska nije jedina s ovakvom situacijom. Zbog snimaka je reagirala i Europska komisija.

- Izvješća o nasilju prema migrantima na vanjskim granicama EU-a su ‘šokantna’ i čini se da ima naznaka o nekoj vrsti orkestracije nasilja. Neka od tih izvješća su šokantna. Iznimno sam zabrinuta zbog njih i čini mi se da ima naznaka o nekoj vrsti orkestracije nasilja. Naravno da se mora provesti temeljita istraga o tome - izjavila je povjerenica EK za unutarnje poslove Ylva Johansson i dodala kako “ima vrlo uvjerljivih dokaza za zlouporabu europskih sredstava”, koje EU daje članicama za upravljanje vanjskim granicama, a među njima i Hrvatskoj.