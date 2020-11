Ako Trump sada izgubi, može se opet kandidirati 2024. godine

<p>Američkim predsjednicima je ustavno zabranjeno kandidirati se za treći mandat prema 22. amandmanu koji kaže: 'Niti jedna osoba ne smije biti izabrana na dužnost predsjednika više od dva puta'.</p><p>Nema zakona koji sprječava da pojedinac koji je već bio predsjednik, u bilo kojem trenutku traži drugi mandat koji ne mora biti jedan za drugim. To znači da je odgovor na pitanje 'Može li se Trump kandidirati ponovno 2024.?' - potvrdan.</p><p>Dakle, ako Donald Trump izgubi predsjedničke izbore 2020., ništa ga ne sprečava da se ponovno kandidira za četiri godine. A dob ne bi nužno bila faktor.</p><p>Trump bi na sljedeći dan predsjedničkih izbora imao 78 godina - otprilike iste dobi kao Joe Biden, koji krajem ovog mjeseca navršava 78 godina.</p><p>Nakon četiri godine predsjedništva Joea Bidena - u kojem će se suočiti s izazovima američkog oporavka od COVID-19, Trump bi mogao 'napraviti vrlo snažnu kampanju za ponovni reizbor', rekao je jedan njegov bivši savjetnik.</p><p>To ide u prilog ponovnom kandidiranju, pogotovo ako bi Trump ovaj put 'izgubio vrlo tijesne izbore', rekao je bivši direktor komunikacija Bryan Lanza, prema britanskom <a href="https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-election-2020/trump-2024-election-bryan-lanza-b1613613.html" target="_blank">Independentu</a>.</p><p>- Biden će imati priliku voditi ovu zemlju iz COVID-a, a vidjet ćemo koji su njegovi uspjesi i neuspjesi - istaknuo je Lanza.</p><p>- U republikanskoj stranci nema nikoga tko može izazvati predsjednika Trumpa na predizborima. Ima aparat, ima podršku - rekao je Lanza, prenosi <a href="https://www.newsweek.com/trump-2024-president-loses-republicans-run-again-poll-1544786" target="_blank">Newsweek</a>.</p><p>I ako vrlo tijesno izgubi, 'uvijek može tvrditi da to nisu bili pošteni i slobodni izbori, da su se mediji umiješali u njihove ankete, da su se promijenila pravila, pojavili se novi glasački listići i mislim da on može iznijeti snažne argumente za ponovno pokretanje', dodao je Lanza.</p><p>'I mislim da bi se republikanci povukli u stranu i dopustili da se to dogodi', poručuje.</p>