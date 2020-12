Na početku sjednice Vlade premijer Andrej Plenković naveo je kako je epidemiološka situacija s korona virusom u Hrvatskoj nažalost nepovoljna.

- U zadnjih sedam dana imamo 5,6 posto više nego prethodnih sedam dana. Nažalost to je još uvijek rast, mali ali rast. Slična je situacija i s brojem preminulih koji je u istom porastu - kazao je.

Poručio je kako ne možemo biti zadovoljni te je ističe potrebno da se uz pridržavanje mjera od građana da pokušamo napraviti dodatne napore kako bismo ostvarili pozitivne pomake.

- Ako ne uspijemo smanjiti sadašnje visoke brojke da će se sadašnje mjere koje su na snazi do 21. prosinca morati produljiti. Ujedno ako u tjedan dana koji su pred nama ne vidimo promjene trenda moguća su dodatna ograničenja o čemu raspravljamo na razini Vlade - kazao je Plenković.

Plenković je apelirao na sve sugrađane da budu svjesni zahtjevnih okolnosti i da se pridržavaju mjera.

- Jasno je da ovaj Božić neće biti kao dosadašnji, to je u svakom slučaju izvjesno. Apeliram na sve da se izbjegavaju veća obiteljska okupljanja i druženja jer se širenje zaraze u krugu obitelji najlakše događa - kazao je premijer.

'Oporbeni zastupnici važne teme odvlače u kasne sate'

Premijer je odbacio tezu da se važne teme stavlja na dnevni red Sabora u kasne večernje sate, ustvrdivši da su sve teme bile predviđene za normalno vrijeme, ali ih često drugim temama odvlače u kasne sate oporbeni zastupnici.

Premijer je na sjednici Vlade rekao da je Sabor na sjednici od 1. studenoga imao puno točaka te raspravljao i glasat će o svih pet inicijativa koje je oporba u proteklim mjesecima stavila na dnevni red - dvije interpelacije o radu Vlade, jedno nepovjerenje ministru, jedno istražno povjerenstvo i zahtjev koji se odnosio na izvješće stožera.

- Činjenica je da su sve teme raspravljene i da su bile predviđene u normalne vremenske okvire, ali nažalost nerijetko dolaze kasno navečer na dnevni red zbog toga što ponajviše zastupnici oporbe s nekim drugim temama koje ne zahtijevaju višesatnu raspravu odvlače ove rasprave u kasne sate pa se stječe dojam u javnosti kao da Vlada i većina ne želi nešto raspravljati u razumno vrijeme - rekao je.

- Hoću tu tezu otkloniti, ne sjećam se nijedne situacije da je toliko tih inicijativa odmah stavljeno na dnevni red i s argumentima otklonjeno - istaknuo je premijer Plenković.

Oporbeni zastupnici u petak su, nakon cjelonoćne rasprave o interpelaciji o radu Vlade tijekom koronakrize, ustvrdili da se rasprava o tako važnoj temi morala voditi u normalnom, a ne u 'porno' terminu, a Vladi su poručili da treba napraviti zaokret u rješavanju zdravstvene i ekonomske krize.

Beroš: Bolnice povećavaju kapacitete za Covid bolesnike

Ministar zdravstva Vili Beroš kazao je da s obzirom na razvoj epidemiološke situacije uputilo je KBC-u Zagreb uputu o žurnom poduzimanju aktivnosti vezano za aktivaciju funkcioniranja bolničkog sustava po posebno prilagođenom režimu, a sve kako bi se osigurali maksimalni posteljni kapaciteti.

- KBC Zagreb, KB Dubrava i Specijalna bolnica za plućne bolesti Zagreb povećavaju kapacitete za smještaj Covid 19 pacijenata za što se osigurava dodatni kadar i oprema - kazao je.

Kazao je da se kontinuirano provode raspodjele zdravstvenih radnika i preraspodjele opreme, a posebno je naveo upućivanje liječnika i medicinskih sestara u Opću bolnicu Varaždin i Županijsku bolnicu Čakovec, a sve kako bi se pacijentima i dalje osiguralo optimalno i kontinuirano pružanje zdravstvene zaštite. Beroš je izvijestio da je analizirana i strategija brzih antigenskih testiranja.

- Započela je distribucija 100.000 brzih antigenskih testova iz robnih zaliha u županijske Zavode za javno zdravstvo uz prethodno distribuiranih 150.000 testova - izvijestio je.

Beroš je zaključio kako je zdravstveni sustav treba sačuvati od gornje granice prenapregnutosti, napominjući kako je osobna odgovornost najvažnija.

Božinović o mjerama za prelazak granica RH

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kazao je da je danas Stožer izmijenio odluku o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prelaza RH.

- Time se praktički mjere koje se odnose na ograničeni režim prelaska graničnih prelaza produžuju do 15. siječnja 2021. Na prijedlog županijskog stožera Bjelovarsko-bilogorske županije donesena je odluka o uvođenju novih nužnih epidemioloških mjera za to područje u trajanju do 31. prosinca. One se odnose na zabranu posjeta korisnicima ustanova socijalne skrbi i odraslih osoba s invaliditetom te na zabranu izlazaka korisnika osim u iznimnim slučajevima - kazao je.

Božinović je izvijestio i kako su inspektori bili 2759 nadzora poslovnih subjekata i izdali 75 usmenih upozorenja te jedan prekršajni nalog u visini od 30.000 kuna zbog kršenja nužne epidemiološke mjere, obveze mjerenja temperature na ulazu u trgovački centar zatvorenog tipa.

Policija je provela nadzor 11.775 objekata i događaja. U devet objekata je utvrđeno kršenje mjera, samoizolaciju je prekršilo 119 ljudi za što će biti podnijeti prekršajni nalozi, a biti će podneseno i sedam optužnih prijedloga zbog kaznenog djela širenja i prenošenja zarazne bolesti.

Vlada je izglasala odluku o isključivom gospodarskom pojasu

Vlada je izglasala odluku o proglašenju isključivog gospodarskog pojasa na Jadranu, a rasprava o ovoj temi u Saboru bi trebala biti u četvrtak.

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman kazao je kako je zaštita Jadranskog mora i održivo gospodarenje strateški interes Hrvatske. Napomenuo je da se o namjeri Hrvatske za proglašenje isključivog gospodarskog pojasa razgovaralo se i na vijeću ministara vanjskih poslova.

- Nakon trilateralnog sastanka između Hrvatske, Italije i Slovenije u siječnju 2021. godine bit će proglašen isključivi gospodarski pojas - rekao je Grlić Radman.

Nabava respiratora i remdesivira

Vlada je dala suglasnost Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo za sklapanje Okvirnog ugovora o nabavi invazivnih respiratora za liječenje COVID-19 pacijenata. Hrvatskoj je omogućena nabava invazivnih respiratora u iznosu od 5,4 milijuna eura, a cijena jednog iznosi 24.000 eura bez PDV-a. Analizom stanja utvrđena je potreba za nabavom 169 invazivnih respiratora, izvijestio je ministar zdravstva navodeći kako će nas to stajati 5,056 milijuna eura odnosno 38,025 milijuna kuna.

Odobreno je i potpisivanje ugovora za opskrbu lijekom Veklury (remdesivir) za liječenje COVID-19 pacijenata kojima je potreban dodatni kisik. Doza lijeka stoji 345 eura bez PDV-a po dozi odnosno bočici lijeka odnosno 2625 kuna bez PDV-a.

- Procijenjena mjesečna potreba za lijekom je 5000 doza odnosno 15.000 doza do 31. prosinca 2020. godina. Zbog trenutne epidemiološke situacije iskazana je potreba za dodatnim količinama lijeka. Procijenjena mjesečna potreba i dalje iznosi 5000 doza mjesečno. Planirana količina lijeka koji je potrebno osigurati od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. godine je 15.000 doza - kazao je ministar.