<p>Zagrebački gradonačelnik <strong>Milan Bandić</strong> ustvrdio je u petak kako je epidemioloških mjera u borbi s koronavirusom dovoljno, ali da ih se treba i pridržavati.</p><p>S obzirom na današnji dnevni rekord u broju zaraženih koronavirusom u Hrvatskoj i Zagrebu, novinari su Bandića na otvorenju sajma zimnice i autohtonih proizvoda na Trgu bana Jelačića, pitali imali li prostora za nove mjere ili pojačavanje postojećih, na što je on ustvrdio da mjera ima dovoljno, no samo ih se treba pridržavati.</p><p>Istaknuo je da "treba biti mudar i razborit te uspostaviti ravnotežu" - s jedne strane čuvati zdravlje građana, no paralelno s time voditi i brigu o opstanku gospodarstva.</p><p>- Jer ako 'ubijemo' gospodarstvo onda nema ni zdravlja ni ljudi - rekao je Bandić, koji je za utorak najavio sastanak sa zagrebačkom udrugom ugostitelja.</p><p>Bandić je ocijenio da su rekordne brojke zaraženih očekivane, s obzirom i na dolazak hladnijeg vremena.</p><p>Uz napomenu da nije stručnjak, Bandić je rekao da će po njemu brojke u sljedećih mjesec do dva rasti.</p><p>Upitan pak hoće li se zagrebačka Arena ponovno otvoriti za prihvat zaraženih, Bandić je odgovorio da će u slučaju potrebe grad sve raspoložive resurse staviti u funkciju očuvanja zdravlja građana.</p>