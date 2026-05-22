Ako vozite kombi, ovo morate znati: EU uvodi novo pravilo od srpnja, kazne su visoke

Agencija za komercijalnu djelatnost (AKD) priopćila je da od 1. srpnja 2026. sva N1 vozila čija je najveća dopuštena masa između 2,5 i 3,5 tone, a prometuju u međunarodnom prometu na području EU, moraju biti opremljena pametnim tahografom druge generacije. U priopćenju, objavljenom u petak, AKD ističe da se radi o primjeni pravila iz EU Paketa mobilnosti I.

Dosadašnja obveza ugradnje tahografa odnosila se isključivo na vozila iznad 3,5 tone, no novim europskim pravilima, koja se postupno primjenjuju od kolovoza 2023. godine, obveza se proširuje i na lakša gospodarska vozila koja obavljaju međunarodni prijevoz robe unutar EU-a. Pravila se primjenjuju i na području Švicarske, Lihtenštajna, Norveške, Islanda i Velike Britanije, dok države potpisnice AETR Sporazuma nisu obuhvaćene ovom odredbom.

Obveza se, stoji u priopćenju, ne odnosi samo na pojedinačna vozila čija najveća dopuštena masa prelazi 2,5 tone, nego i na skup vozila, odnosno kombinaciju vučnog i priključnog vozila, ako njihova ukupna najveća dopuštena masa prelazi navedeni prag. Najveća dopuštena masa vozila upisana je u prometnoj dozvoli pod oznakom F.2 i predstavlja nepromjenjivu karakteristiku vozila.

Tahografi će biti obvezni za sve prijevoznike koji obavljaju komercijalni prijevoz robe, odnosno javni prijevoz. Od obveze su izuzeti nekomercijalni prijevozi za osobne potrebe, dok prijevoz za vlastite potrebe nije izuzet osim u slučajevima kada su istodobno zadovoljena dva uvjeta: prijevoz se obavlja bez naknade za vlastiti račun poduzeća ili vozača te upravljanje vozilom nije glavna djelatnost osobe koja vozilom upravlja. U pravilu se smatra da vožnja nije glavna djelatnost ako čini manje od 30 posto mjesečnog radnog vremena vozača.

Vozači moraju posjedovati karticu vozača

Uz obvezu ugradnje tahografa, vozači moraju posjedovati karticu vozača, dok poduzeća moraju imati karticu poduzeća.

U Hrvatskoj tahografske kartice izdaje Agencija za komercijalnu djelatnost (AKD d.o.o.) kao nositelj javne ovlasti za njihovo izdavanje. Zahtjevi se mogu podnijeti osobno u uredu Izdavatelja u Savskoj ulici 28 u Zagrebu, poštom ili putem usluge eTahograf na platformi e-Građani. Dodatne informacije, ističu iz AKD-a, dostupne su na mrežnoj stranici https://prometni-dokumenti.akd.hr/ .

Budući da vozilima mase između 2,5 i 3,5 tone uglavnom upravljaju vozači B kategorije koji se dosad nisu susretali sa sustavom tahografa, iz AKD-a upozoravaju da je potrebno pravodobno educirati i vozače i prijevoznike. Nakon ugradnje tahografa u uređaj se najprije umeće kartica poduzeća kako bi se podaci povezali s konkretnim poduzećem, a potom kartica vozača tijekom obavljanja međunarodnog prijevoza. Upravljanje vozilom u međunarodnom prometu bez kartice vozača nije dopušteno.

Obvezna analiza podataka iz tahografa

Poduzeća su također obvezna redovito preuzimati i analizirati podatke iz tahografa i kartica vozača te ih dostavljati u Sustav za središnju obradu tahografskih podataka (SOTAH). Podaci iz tahografa moraju se kopirati najmanje svakih 90 dana, a podaci s kartica vozača svakih 28 dana.

Prijevoznike pozivaju da na vrijeme pripreme svoja vozila i organizaciju poslovanja za primjenu novih pravila. To uključuje ugradnju pametnih tahografa druge generacije u ovlaštenim radionicama, pribavljanje kartica poduzeća i kartica vozača, te edukaciju o pravilnom korištenju tahografa, vođenju evidencije i prijenosu podataka u sustav SOTAH.

Od 1. srpnja 2026. međunarodni prijevoz unutar EU-a bit će dopušten samo vozilima iznad 2,5 tone koja imaju ugrađen tahograf i kojima upravljaju vozači s važećim karticama vozača. Za nepoštivanje propisanih obveza predviđene su znatne novčane kazne. Prijevoznicima se stoga preporučuje da postupak prilagodbe pokrenu što prije kako bi izbjegli moguće zastoje u poslovanju i sankcije nadležnih tijela, zaključuju iz AKD-a.