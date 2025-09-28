Akrobatkinja poginula nakon pada u njemačkom cirkusu, u publici je bilo i djece

Akrobatkinja je podlegla ozljedama nakon pada s trapeza s visine od oko pet metara u subotu navečer za vrijeme cirkuske predstave u njemačkome gradu Bautzenueru, priopćila je policija.

Nesreća se dogodila pred gotovo 100 gledatelja, među kojima su bile brojne obitelji s djecom, rekao je u nedjelju glasnogovornik policije Stefan Heiduck.

Izvođačica je proglašena mrtvom na licu mjesta.

- Tim za krizne intervencije odmah je reagirao, pobrinuvši se za posjetitelje i zaposlenike cirkusa - rekao je Heiduck, no nije mogao objaviti pojedinosti o dobi ili nacionalnosti nesretne žene.

Nakon kobnoga pada potresena publika napustila je cirkuski šator i otišla kućama.

Policija u Bautzenu, gradu istočno od Dresdena incident je klasificirala kao nesreću na radu.

Glasnogovornik je rekao kako trenutno nema dokaza da se radi o nemaru i napomenuo da su cirkuski umjetnici općenito odgovorni za ispravno postavljanje vlastite opreme.