Njemačka primijetila dronove na granici s Danskom: 'Mi smo u stanju visoke pripravnosti...'

Ministarstvo unutarnjih poslova savezne države Schleswig-Holstein na sjeveru Njemačke priopćilo je u petak da su tijekom noći primijećeni dronovi i da se istražuje mogućnost špijunaže i sabotaže. Dužnosnici su u stanju visoke pripravnosti nakon što su upadi dronova u Danskoj nekoliko puta ovog tjedna zaustavili zračni promet u raznim dijelovima zemlje.

Danska, koja graniči sa Schleswig-Holsteinom, izvijestila je saveznike u NATO-u da su za upade odgovorni "državni akteri", koje nije imenovala.

Ministrica unutarnjih poslova Schleswig-Holsteina Sabine Suetterlin-Waack u izjavi e-poštom rekla je da je zbog tih incidenata njezina savezna država u bliskom kontaktu sa saveznom vladom i njemačkim oružanim snagama.

"Naravno, i mi u Schleswig-Holsteinu istražujemo svaku sumnju na špijunažu i sabotažu u ovom slučaju i ostajemo vrlo budni u ovom području", rekla je.