Obavijesti

News

Komentari 2
MOGUĆA ŠPIJUNAŽA

Njemačka primijetila dronove na granici s Danskom: 'Mi smo u stanju visoke pripravnosti...'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Njemačka primijetila dronove na granici s Danskom: 'Mi smo u stanju visoke pripravnosti...'
Foto: Liesa Johannssen

Danska, koja graniči sa Schleswig-Holsteinom, izvijestila je saveznike u NATO-u da su za upade odgovorni "državni akteri", koje nije imenovala

Ministarstvo unutarnjih poslova savezne države Schleswig-Holstein na sjeveru Njemačke priopćilo je u petak da su tijekom noći primijećeni dronovi i da se istražuje mogućnost špijunaže i sabotaže. Dužnosnici su u stanju visoke pripravnosti nakon što su upadi dronova u Danskoj nekoliko puta ovog tjedna zaustavili zračni promet u raznim dijelovima zemlje.

Danska, koja graniči sa Schleswig-Holsteinom, izvijestila je saveznike u NATO-u da su za upade odgovorni "državni akteri", koje nije imenovala.

'RUSIJA TESTIRA GRANICE' Njemački ministar obrane: Ruski zrakoplov preletio je njemačku fregatu na Baltiku
Njemački ministar obrane: Ruski zrakoplov preletio je njemačku fregatu na Baltiku

Ministrica unutarnjih poslova Schleswig-Holsteina Sabine Suetterlin-Waack u izjavi e-poštom rekla je da je zbog tih incidenata njezina savezna država u bliskom kontaktu sa saveznom vladom i njemačkim oružanim snagama.

"Naravno, i mi u Schleswig-Holsteinu istražujemo svaku sumnju na špijunažu i sabotažu u ovom slučaju i ostajemo vrlo budni u ovom području", rekla je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Shrvani roditelji mladića kojeg je pretukla maloljetna banda: 'Ostavili su ga na cesti u krvi...'
BRUTALNI NAPAD U NAŠICAMA

Shrvani roditelji mladića kojeg je pretukla maloljetna banda: 'Ostavili su ga na cesti u krvi...'

Dominik V. (24) bori se za život u osječkoj bolnici. Prije šest dana pretukla ga je skupina maloljetnika. Jedan je imao svega 15 godina. Udarali su ga rukama i nogama dok je ležao na podu. Roditelji žrtve u potpunom očaju
ŠOKANTNA SNIMKA U Poreču je s oružjem zaustavljao aute. Čovjek dao gas i pregazio ga!
ZAVRŠIO U PRITVORU

ŠOKANTNA SNIMKA U Poreču je s oružjem zaustavljao aute. Čovjek dao gas i pregazio ga!

Od njega je oduzeto oružje D kategorije, namijenjeno za airsoft. Nad 40-godišnjakom se provodi kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti događaja, priopćili su iz policije.
FOTO Plenković se 'otopio' u pet mjeseci: Evo kako je izgledao!
POGLEDAJTE PREOBRAZBU

FOTO Plenković se 'otopio' u pet mjeseci: Evo kako je izgledao!

Andrej Plenković ove je godine prošao veliku transformaciju, što se jasno vidi na njegovim najnovijim fotografijama iz rujna – premijer je vidno mršaviji u odnosu na proljeće.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025