Obavijesti

News

Iskoristi priliku!

Aktiviraj mjesečni Oranž za samo 0,5 € i dobivaš kupon od 20 € za Vegas Casino!

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Aktiviraj mjesečni Oranž za samo 0,5 € i dobivaš kupon od 20 € za Vegas Casino!

Uživaj u neograničenom pristupu sadržaju portala 24sata.hr punih mjesec dana i iskoristi sve benefite mjesečnog paketa Oranža po najpovoljnoj cijeni

Postani pretplatnik Oranža za 0,5 € mjesečno! Čitaj sve članke na 24sata.hr i iskoristi popuste i kupone u vrijednosti od 81 eura u našem mjesečnom paketu među kojima je kupon od 20 € za Vegas Casino. Sve što trebaš napraviti je kliknuti OVDJE i otključati najbolji sadržaj i najpovoljnije pogodnosti! Pretplati se već danas! 

Paket kupona unutar mjesečnog Oranža iznosi 61 €:


🎁 20 € kupon za Vegas Casino
🎁 6 € kupon za Admiral
🎁 15 € kupon za Horizont
🎁 20 € kupon za Persistance

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Svjedokinja Obuljen Koržinek: Rekla sam mu neka se to riješi. Trupković: Ministrica je pristala
AFERA GEODEZIJA

Svjedokinja Obuljen Koržinek: Rekla sam mu neka se to riješi. Trupković: Ministrica je pristala

U aferi Geodezija ispitana je i ministrica Nina Obuljen Koržinek koja je u početku branila svog pomoćnika Trupkovića. On joj je, prema porukama koje su pronašli istražitelji, od prvog dana radio iza leđa
FOTO Merz i Plenković prošetali crvenim tepihom: Pogledajte kako su ga dočekali u Berlinu
NABAVA TENKOVA LEOPARDA

FOTO Merz i Plenković prošetali crvenim tepihom: Pogledajte kako su ga dočekali u Berlinu

Posjet je okrunjen potpisivanjem ugovora o nabavi 44 najmodernija njemačka tenka Leopard 2A8
Budite Djed Mraz! Ovo su želje za Božić 94 djece! Ostvarimo ih
VELIKA AKCIJA 24SATA

Budite Djed Mraz! Ovo su želje za Božić 94 djece! Ostvarimo ih

Narukvica, set za crtanje, kapa ili šal nama su nešto osnovno, a djeci, čije su obitelji pod skrbi dječjeg doma u Nazorovoj, velike su želje. Posjetite stranicu djecje-zelje.24sata.hr i darujmo mališanima sretan Božić!

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025