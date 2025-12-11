Aktiviraj mjesečni Oranž za samo 0,5 € i dobivaš kupon od 20 € za Vegas Casino!

Postani pretplatnik Oranža za 0,5 € mjesečno! Čitaj sve članke na 24sata.hr i iskoristi popuste i kupone u vrijednosti od 81 eura u našem mjesečnom paketu među kojima je kupon od 20 € za Vegas Casino. Sve što trebaš napraviti je kliknuti OVDJE i otključati najbolji sadržaj i najpovoljnije pogodnosti! Pretplati se već danas!

Paket kupona unutar mjesečnog Oranža iznosi 61 €:



🎁 20 € kupon za Vegas Casino

🎁 6 € kupon za Admiral

🎁 15 € kupon za Horizont

🎁 20 € kupon za Persistance