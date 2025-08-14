Obavijesti

ISKORISTI PRILIKU!

Aktiviraj Oranž za 12 € i uzmi preko 150 € kupona, popust za Ribili i sjenilo za automobil!

Aktiviraj Oranž za 12 € i uzmi preko 150 € kupona, popust za Ribili i sjenilo za automobil!
Uz godišnju pretplatu za 12 € dobivaš neograničen pristup portalu 24sata.hr, sjenilo za automobil, kupon od -15% popusta za Ribili webshop i preko 150 € ukupne vrijednosti kupona za različite proizvode i usluge

Aktiviraj godišnju pretplatu za samo 12 € i dobivaš pristup cijelom sadržaju portala 24sata – najnovijim vijestima, dubinskim analizama i inspirativnim pričama. Uz pretplatu te čekaju kuponi preko 150 € vrijednosti, super popusti, među kojima je -15% popusta za Ribili webshop, a na poklon ti šaljemo i sjenilo za automobil!

Paket kupona unutar godišnjeg Oranža iznosi 151 €:

🎁 20 € kupon za Persistence woman/ web shop
🎁 17 € kupon za Admiral*
🎁 20 € kupon za MealPass
🎁 10 € kupon Kompare/ auto osiguranje
🎁 15 € kupon za Horizont/ web shop
🎁 69 € kupon za Berlitz

A dobivaš i super popuste:

🎁 15% popusta na Ribili webshopu
🎁 10% popusta za Minipolis
🎁 20% popusta za Fraktura knjižaru
🎁 10% popusta za Maistra
Za kupnju pretplate klikni na link.

Pridruži se tisućama zadovoljnih čitatelja koji već uživaju u najboljem sadržaju na portalu 24sata.hr. Pretplati se na 24 Oranž već danas i iskoristi sve pogodnosti koje smo pripremili za tebe! Otkazati možeš bilo kad.

Osim neograničenog pristupa sadržaju i vrijednim kuponima, imat ćeš pristup i popustima na razne proizvode i usluge. Ovo je prilika da uz malu investiciju uživaš neograničen pristup kvalitetnim informacijama i ekskluzivnom sadržaju, kao i svim ostalim prednostima ovog izvanrednog paketa.

*Igre na sreću izazivaju ovisnost. Igraj odgovorno. 18+

Nakon aktivacije pretplate, unutar 2 tjedna dobit ćete sve digitalne kupone unutar korisničkog sučelja - kako biste dobili sjenilo za automobil potrebno je ispuniti obrazac koji će se nalaziti unutar korisničkog sučelja kad će vam biti dodijeljeni i svi ostaku kuponi,  nakon čega će vam stići na kućnu adresu.
