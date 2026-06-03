Aktiviraj Oranž, zgrabi kupon od dm-a u vrijednosti 15 € i prvi isprobaj VR arenu u Zagrebu!

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Tu je i neograničen pristup e-novinama 24sata i Expressa tijekom cijele godine. Na kavi, u tramvaju ili dok putuješ, svoje omiljene novine i tjednik uvijek imaš pri ruci.
A to nije sve.
Oranž pretplata donosi i ekskluzivne kupone u ukupnoj vrijednosti većoj od 200 €, a tu su još i super popusti.
Za 12 € dobivaš godinu dana vrhunskog sadržaja, pitaš 24HEJ neograničeno, listaš e-novine i pogodnosti koje se stvarno isplate.
Ponuda je ograničena, zato požuri iskoristiti ovu super pogodnost!
Paket kupona unutar godišnjeg Oranža iznosi 202 €:
🎁 15 € za VR arenu Another World
🎁 15 € za dm
🎁 50 € za Livision Optiku
🎁 35 € za Kult Home
🎁 20 € za optiku Jo-Jo
🎁 7 € za Eko Taxi
🎁 5 € za CineStar
🎁 20 € kupon za Persistence woman / web shop
🎁 20 € kupon za MealPass
🎁 15 € kupon za Horizont / web shop
A dobivaš i super popuste:
🎁 -10 % popusta na Muzej povijesti videoigara
🎁 -10 % popusta za Minipolis
🎁 -25 % popusta za Green and More (prah)
🎁 -25 % popusta za Green and More (kapsule)
🎁 -30% popusta za Spartan Trail
Za kupnju pretplate klikni na link ili posjeti 24sata.hr/24oranz
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Osim neograničenog pristupa sadržaju i vrijednim kuponima, imat ćeš pristup i popustima na razne proizvode i usluge. Ovo je prilika da uz malu investiciju uživaš neograničen pristup kvalitetnim informacijama i ekskluzivnom sadržaju, kao i svim ostalim prednostima ovog izvanrednog paketa.
Nakon aktivacije pretplate, korisnici kupone preuzimaju samostalno unutar korisničkog sučelja u sekciji 'Trgovina'.
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