Aktivirali SRUUK zbog požara kod Primoštena. Stižu poruke: 'Slušajte upute vatrogasaca...'

Nisu ga aktivirali zbog ogromnog požara u Omišu prošlog tjedna, ali Sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama (SRUUK) aktiviran je danas zbog velikog požara kod Primoštena, javlja tportal.

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Pokretanje videa... VIDEO Kanader pomaže u gašenju požara | Video: 24sata Video

"Radi požara u blizini naselja Prhovo, Dolac, Podgreben u sastavu Primoštena Burnog, upućuje se stanovništvo da slušaju upute vatrogasaca i policije i postupaju po njihovim zahtjevima", stoji u poruci koju su dobili građani.

Uz poruku se nalazi poveznica na stranicu Ravnateljstva civilne zaštite s uputama što činiti u slučaju požara.

Podsjećamo, danas je nešto prije 14 sati izbio veći požar u okolici Primoštena.

Na terenu se nalazi 51 vatrogasac i 19 vozila, stoji na stranicama Vatrogasne zajednice Šibensko-kninske županije... U gašenju sudjeluju i zračne snage.

"Dojava o požaru na prostoru zaleđa Primoštena stigla je u 13.55 sati, pozvana su tri kanadera, a za sada se ne poduzimaju nikakve evakuacije žitelja s tog područja. Cesta Primošten-Podgreben se zatvara za promet", kazao je za Šibenskikanal Joško Sulje iz PU šibensko-kninske.