Aktivisti žele trajno uklanjanje spomenika antisemitskog gradonačelnika u Beču

Preživjeli Holokausta ne žele vraćanje spomenika Luegeru, objavila je grupa „Aufstehen“ („Ustajte“) preko internetske platforme Bluesky. Prije toga je i Udruga židovskih studenata u Austriji (JöH) priopćila kako je namjera gradskih vlasti u Beču da, nakon renoviranja, spomenik Karlu Luegeru vrati na isto mjesto „pljuska“ židovskoj zajednici u Austriji.

Gradske vlasti Beča su u četvrtak transportirale spomenik Luegeru u radionicu zbog renovacije i čišćenja. Spomenik bi trebao biti vraćen na staro mjesto usprkos višestrukim protestima u prošlosti.

Na godišnjicu sjećanja na holokaust 27. siječnja, nepoznati aktivisti su kip prekrili crnom tkaninom i zatražili njegovo trajno uklanjanje.

Gradske vlasti su priopćile kako će nakon vraćanja na staro mjesto skulptura Luegera biti postavljena nakošena. Koso postavljanje je dio umjetničkog projekta kojim se želi „trajno tematizirati antisemitizam“.

Za projekt je izdvojeno pola milijuna eura.

Karl Lueger, koji je funkciju gradonačelnika Beča obnašao od 1897. do svoje smrti 1910., je bio deklarirani antisemit a Adolf Hitler ga je u svojoj knjizi „Mein Kampf“ naveo kao politički uzor.