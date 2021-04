Nakon što je ministar rada i socijalne politike Josip Aladrović predstavio Akcijski plan unaprjeđenja sustava socijalne skrbi, novinari su ga upitali bi li se izbjegao tragični slučaj malene Nikoll iz Nove Gradiške da je ova reforma bila provedena ranije.

- Mi taj rizik možemo minimizirati unaprjeđenjem sustava, ali uvijek postoje faktori na koje se ne može utjecati - rekao je.

Novinari su se osvrnuli upravo na taj konkretni slučaj i upitali ga o različitim nalazima tri nadzora. Podsjetimo, upravni nadzor Ministarstva socijalne politike utvrdilo je propuste u tom slučaju, dok su Hrvatska psihološka komora i ona socijalnih radnika utvrdile kako su i socijalne radnice i psihologinje zadužene za tu obitelj radile po standardima. Aladrović poručuje kako on stoji iza nadzora svog Ministarstva. Tko je onda pogriješio?

- Mi kao Ministarstvo stojimo iza nalaza Upravnog nadzora, a koji je utvrdio određene pogreške u postupanju. Tko je pogriješio, Komora ili Ministarstvo, ne mogu niti želim komentirati. Na koji način pomiriti ta dva nalaza? Zakonska mogućnost za to ne postoji, no mi možemo sve nadzore koje imamo, a to su tri, isporučiti DORH-i i vidjeti ima li elemenata kaznene odgovornosti. Mi smo reagirali vrlo brzo. Smatramo da je to sve bilo dovoljan razlog za smjenu ravnatelja. S druge strane imamo nalaze Komora koji ne dovode u sumnju postupke svojih djelatnika. Što se nas tiče, mi ćemo sve nalaze isporučiti Županijskom državnom odvjetništvu - poručio je.

Na pitanje što je konkretno utvrdio nadzor Ministarstva odgovorila je ravnateljica Uprave za obitelj i socijalnu politiku Marija Barilić.

- Djevojčica nije trebala biti vraćena u biološku obitelj uzimajući u obzir da je dijete u vrlo ranoj dobi otišlo kod udomitelja i u udomiteljskoj obitelji bilo smješteno više od godinu i pol. To su sve faktori koji su jako bitni za povratak djeteta u primarnu obitelj. Također, određeni rizici kod roditelja su i dalje postojali. Iako su postajala poboljšanja što se tiče roditelja, i dalje su postojali rizici - rekla je.

I dok iz Komore socijalnih radnika navode kako odluka o ostanku djeteta u udomiteljskoj obitelji ne bi prošla na sudu obzirom na odredbe Obiteljskog zakona, jer su se uvjeti u biološkoj obitelji popravili i da je dijete moralo biti vraćeno, Barilić tvrdi suprotno.

- Prema važećim propisima postojala je mogućnost da dijete bude ostavljeno u udomiteljskoj obitelji - poručila je.

Što se tiče pojedinačne odgovornosti, dodala je, ŽDO će procjenjivati postoji li elemenata za pokretanje kaznenog postupka.

Na pitanje gdje su sada socijalne radnice koje su radile na tom slučaju, odgovorila je da ih je, prema informacijama koje imaju, v.d. ravnateljica Centra za socijalnu skrb u Novoj Gradiški, raspodijelila na druge odjele.

A što se tiče Obiteljskog zakona te hoće li on u skorijoj budućnosti biti mijenjan u segmentu izuzimanja djece iz obitelji i lišenja prava na roditeljsku skrb, ministar Aladrović je istaknuo kako je to kompleksan zakonski prijedlog koji nije u planu samih zakonodavnih aktivnosti Vlade za ovu godinu, odnosno trenutno nije na listi prioriteta.

- Ali nismo neskloni tome da u sljedećem periodu razgovaramo i o Obiteljskom zakonu jer postoji prostor za poboljšanjem - poručio je.