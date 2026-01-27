Alarm na sjeveru Hrvatske: Pomor labudova na jezerima, sazvan Stožer civilne zaštite

Zbog pronalaska većeg broja uginulih labudova na jezerima Šoderica i Jegeniš, u prostorijama Županijske uprave održan je sastanak užeg tima Stožera civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije. Sjednicu je vodio načelnik stožera i zamjenik župana Mario Rajn, a prisustvovao joj je i načelnik Općine Legrad Ivan Sabolić.

Na sastanku je potvrđeno da je na području navedenih jezera pronađeno desetak uginulih labudova, a uzorci ptica poslani su na daljnje analize preko Veterinarske stanice u Koprivnici kako bi se utvrdio uzrok njihovog ugibanja, prenosi Prigorski.hr.

Stožer je građanima uputio preporuke da izbjegavaju područja na kojima obitavaju divlje ptice te da se ne približavaju uginulim životinjama niti ih diraju. Također je istaknuto da je zabranjeno samoinicijativno uklanjanje uginulih ptica, već da te aktivnosti moraju obavljati isključivo ovlaštene veterinarske službe.

Građane koji uoče nove slučajeve uginuća moli se da kontaktiraju Centar 112, dok će zbrinjavanje ptica provoditi stručne službe.

Stožer je naglasio kako se ovakva koordinirana reakcija provodi kako bi se spriječilo potencijalno širenje uzroka smrti ptica, zaštitilo zdravlje ljudi i očuvao prirodni okoliš.

Ako bude potrebno, nadležne službe dodatno će proširiti kontrolu nad terenom i analizirati rezultate laboratorijskih ispitivanja kako bi se utvrdio uzrok ovog događaja.