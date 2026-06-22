Alarm u Africi! Više od tisuću zaraženih ebolom u Kongu

Ministarstvo informiranja u Kinshasi izvijestilo je da su umrle 254 od 1003 osobe kod kojih je potvrđena ebola u tri provincije, dok se 100 osoba oporavilo. Navodi da se 365 pacijenata trenutačno liječi u bolnicama i izolacijskim odjelima. Stopa smrtnosti trenutačno iznosi oko 25 posto. Podaci se odnose na slučajeve zaključno sa subotom, a brojevi su objavljeni na društvenoj mreži X u nedjelju. Od kada je epidemija proglašena u svibnju, 19 osoba u susjednoj Ugandi također se zarazilo ebolom, a dvoje ih je preminulo od ove iznimno opasne bolesti. Slučajevi su bili povezani s epidemijom u Kongu.

Ministarstvo tvrdi da se trenutačno prati 58 posto kontakata potvrđenih slučajeva. Kako bi se zaustavilo širenje bolesti, Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) navodi da je potrebno identificirati i pratiti 90 posto svih osoba koje su bile u kontaktu s zaraženom osobom.

Iz Afričkog centra za kontrolu i prevenciju bolesti (Africa CDC) više su puta izrazili zabrinutost zbog velikog broja nepoznatih kontakata koji se ne prate.

Ebola je po život opasna bolest. Virus se prenosi fizičkim kontaktom i kontaktom s tjelesnim tekućinama. Trenutačna epidemija posebno je teška za suzbijanje, dijelom i zato što još uvijek ne postoji ni cjepivo ni specifična terapija za tip virusa ebole Bundibugyo.