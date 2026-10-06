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Alarm u Britaniji: Sumnjaju na iranski plan napada dronovima, SAD maknuo bombardere

Piše HINA,
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Alarm u Britaniji: Sumnjaju na iranski plan napada dronovima, SAD maknuo bombardere
Pixsell | Foto: pixsell/ilsutracija
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Britanska vlada pokrenula je istragu zbog navodnog iranskog plana napada dronovima na ključnu zračnu bazu, što je dovelo do povlačenja američkih bombardera iz regije.

Sumnja u zavjeru zbog koje je britanska vlada uhitila više osoba u vezi s navodnim iranskim planom o napadu dronovima, čija je meta bila ključna zračna baza u Velikoj Britaniji gdje su avioni stacionirani, potaknula je Sjedinjene Države da iz baze maknu svoje bombardere B-1, rekli su Reutersu u utorak dvojica američkih dužnosnika, koji su željeli ostati anonimni. Iran je negirao umiješanost u bilo kakvu navodnu zavjeru u RAF Fairford, ključnoj europskoj bazi za američke bombardere.

Britanska policija u utorak je objavila da je u Londonu uhitila 22-godišnjeg Britanca zbog sumnje da je pripremao teroristička djela, u sklopu istrage o sumnjivoj zavjeri.

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Glasnogovornik Europskog zapovjedništva američke vojske odbio je to komentirati.

"Neprimjereno je raspravljati o obavještajnim pitanjima i nećemo raspravljati o specifičnim mjerama zaštite snaga", kazao je.

"Kao što se moglo vidjeti u više operacija, američki bombarderi, među kojima i B-1, B-2 i B-52, mogu pružiti precizne globalne sposobnosti o udarima, a to se odnosi i na operacije koje se lansiraju s kontinentalnog dijela Sjedinjenih Država – bilo kada i bilo gdje" , rekao je glasnogovornik.

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