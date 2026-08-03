Alarmantni podaci DZS-a: 'Hrvatska industrija izgubila više od pet posto zaposlenih'

Prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD), broj zaposlenih u prerađivačkoj industriji, koja u ukupnom broju zaposlenih u industriji ima najveći, gotovo 92-postotni udio, u lipnju je porastao za 0,1 posto u odnosu na prethodni mjesec. U rudarstvu i vađenju čiji je udio u ukupnom broju zaposlenih u industriji nešto veći od dva posto, broj zaposlenih u lipnju je prema prethodnom mjesecu pao za 0,5 posto. U opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji, čiji je udio u ukupnom broju zaposlenih u industriji 6,1 posto, broj zaposlenih je porastao za 0,1 posto.

Prema podacima DZS-a, na godišnjoj razini broj zaposlenih u prerađivačkoj industriji smanjen je za šest posto. Pritom je u sklopu prerađivačke industrije najviše pao broj zaposlenih u proizvodnji odjeće, za 30,8 posto, u proizvodnji namještaja za 19,4 posto te u proizvodnji ostalih prijevoznih sredstava, za 17,5 posto.

Najveći rast broja zaposlenih na godišnjoj razini u sklopu prerađivačke industrije pokazuje se u proizvodnji motornih vozila, prikolica i poluprikolica, za 11,1 posto.

U lipnju 2026. prema lipnju 2025. godine, broj zaposlenih u opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji porastao je za 2,6 posto, a u rudarstvu i vađenju za 1,5 posto.

Broj zaposlenih u industriji u prvih šest mjeseci ove godine u odnosu na isto razdoblje lani pao je za 5,4 posto.

Ukupna proizvodnost rada u industriji od siječnja do lipnja 2026. veća je za šest posto u usporedbi s istim razdobljem 2025. godine.