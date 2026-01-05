Obavijesti

NAMJERAVAO PRIJEĆI GRANICU

Albanski državljanin uhićen s 702 tisuće eura: Zbog pranja novca ide godinu dana u zatvor

Piše HINA,
Albanski državljanin uhićen s 702 tisuće eura: Zbog pranja novca ide godinu dana u zatvor
Euro - nova službena valuta u Republici Hrvatskoj | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Pranje novca u automobilu kod Karasovića završilo uvjetnom zatvorskom kaznom, oduzeti Audi i mobiteli

Albanski državljanin pravomoćno je na Općinskom sudu u Dubrovniku osuđen na godinu dana zatvora, uvjetno na pet godina, zbog pranja novca jer je u listopadu 2025. uhvaćen na graničnom prijelazu Karasovići sa 702 tisuće eura skrivenih u vozilu.

Kako je u ponedjeljak objavilo Općinsko državno odvjetništvo u Dubrovniku, osuđeni 35-godišnjak namjeravao je napustiti Hrvatsku te je, da bi prikrio nezakonito podrijetlo gotovog novca, skriveno u osobnom vozilu želio u Crnu Goru prevesti 702.385 eura gotovine u raznim apoenima, većinom manjih novčanih denominacija, što je karakteristično za novac pribavljen trgovinom drogom.

„Novac je pohranio tako što ga je zapakiranog u 28 vakumskih vrećica sakrio unutar vozila. Dolaskom na državnu granicu nije podnio prijavu carinskoj kontroli da prenosi novac u tom iznosu, a što je prema zakonu bio dužan“, priopćili su iz DORH-a. U svom naumu nije uspio jer su novac pronašli i oduzeli carinski službenici.

Okrivljeniku je trajno oduzeto 702.385 eura imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom te vozilo Audi A5 i dva mobitela, a platio je i 10 tisuća eura sporedne novčane kazne i 500 eura troškova postupka.

Svi iznosi uplaćeni su na račun Državnog proračuna RH.

