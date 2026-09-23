Aleksandar iz Srbije poginuo na Oktoberfestu, Šokirana obitelj: Rekli smo, tata, nemoj ići tamo

Aleksandar Spasić (52), zaštitar iz Srbije, poginuo je u ponedjeljak navečer na Oktoberfestu u Münchenu nakon što ga je tijekom rada na atrakciji Hangover udarila gondola koja se velikom brzinom spuštala s visine od oko 80 metara. Njegova obitelj sada pokušava shvatiti kako je došlo do tragedije.

Do nesreće je došlo oko 21.45 sati, svega desetak minuta prije kraja njegove smjene. Spasić je radio kao zaštitar na Hangoveru, tornju za slobodni pad, kada se našao u području u kojem se radnici tijekom vožnje ne smiju nalaziti. Gondola ga je pri spuštanju udarila i teško ozlijedila. Hitne službe brzo su stigle na mjesto događaja. Spasića su reanimirali na samom prostoru Oktoberfesta, a potom su ga prevezli u bolnicu. Unatoč pokušajima liječnika da mu spase život, podlegao je ozljedama.

- Čuo sam se s Aleksandrom tri dana prije tragedije. Rekao mi je da će raditi kao zaštitar na Oktoberfestu, u zabavnom parku. Tužnu vijest čuo sam kada me nazvao njegov sin i rekao mi što se dogodilo - napisao je jedan od Aleksandrovih prijatelja, piše Telegraf.

- Bio je stvarno dobar čovjek. Jako mi je žao. Uvijek je bio nasmijan, uvijek spreman na šalu i na to da nasmije ljude oko sebe - napisali su njegovi prijatelji i poznanici.

Njegova supruga Adrijana i sin za njemački Bild ispričali su kako još ne mogu objasniti zašto se Aleksandar uopće našao u opasnoj zoni.

- Zapravo, nitko ne smije tamo ulaziti jer je zabranjeno. Ali možda je netko izgubio naočale ili mobitel pa ih je on htio pokupiti - rekao je njegov sin.

Obitelj je Aleksandra, prema pisanju Telegrafa, prije odlaska na Oktoberfest čak upozoravala da ne prihvati taj posao. On je, međutim, želio raditi i osigurati obitelj, a poslu se veselio.

Prema riječima njegova sina, Aleksandar je za zaštitarsku tvrtku radio oko tri mjeseca. Dan prije tragedije radio je na drugoj atrakciji. Tada je jedan posjetitelj nešto izgubio, ali Aleksandar nije htio ući u opasno područje kako bi mu to pronašao jer je procijenio da je previše rizično. Upravo zato obitelji nije jasno što ga je u ponedjeljak navečer dovelo na mjesto na kojem je poginuo.

Posebno je potresan razgovor koji je Aleksandar imao sa suprugom samo nešto više od sat vremena prije nesreće. Bili su u braku 28 godina, a dogovorili su se da će sljedećeg dana zajedno s obitelji posjetiti Oktoberfest.

- Dogovorili smo se da u utorak s obitelji odemo na Oktoberfest - rekla je Adrijana za Bild.

Obitelj je u bolnici saznala koliko su teške njegove ozljede. Aleksandrov sin rekao je da je po izrazu lica liječnika odmah shvatio da se dogodilo nešto ozbiljno. U bolnici su bili i neki njegovi kolege.

- Policajci i bolničari, koji su brzo stigli, odmah su započeli reanimaciju - rekao je policijski glasnogovornik Thomas Schelshorn za Bild.

Policija i dalje istražuje okolnosti nesreće. Ključno pitanje je zbog čega se Spasić nalazio u zabranjenom području u trenutku kada je gondola krenula prema tlu. Prema dosad dostupnim informacijama, tehnički kvar na samoj atrakciji nije utvrđen. Nakon tehničkog pregleda TÜV je utvrdio da nema nedostataka na vožnji, a gradske vlasti ponovno su dopustile njezin rad.

Atrakcija Hangover visoka je oko 85 metara, a gondola se pri vožnji spušta velikom brzinom. Područje oko atrakcije bilo je nakon nesreće ograđeno, dok su policija i istražitelji utvrđivali što se dogodilo. Više zaposlenika atrakcije i svjedoka dobilo je pomoć kriznog interventnog tima nakon tragedije.