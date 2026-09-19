Počinje Oktoberfest: Zabranili noževe i dronove, kontrola je stroža. Tu su Naomi i Heidi Klum

ŠEST Oktoberfest u subotu počinje u južnom njemačkom gradu Münchenu, a očekuje se da će poznati festival piva privući oko šest milijuna posjetitelja iz cijeloga svijeta.

Novi minhenski gradonačelnik Dominik Krause iz stranke Zelenih u podne će otvoriti 191. izdanje Oktoberfesta na festivalskom prostoru Theresienwiese, tradicionalnim otvaranjem prve bačve piva uz povik „O'zapft is“, bavarskim izrazom koji znači „Otvoreno je“.

Pozornost će privući i pitanje koliko će udaraca čekićem trebati 36-godišnjem Krauseu da otvori bačvu na svojem prvom Oktoberfestu u svojstvu gradonačelnika.

Prema tradiciji, Krause će prvu litru piva uručiti bavarskom premijeru Markusu Söderu iz konzervativne Kršćansko-socijalne unije (CSU), unatoč čestim političkim sukobima Södera i Zelenih.

Tek nakon toga pivo se može početi točiti u festivalskim šatorima.

Tijekom 16 dana, sve do 4. listopada, posjetitelji će moći uživati u pivskim šatorima, zabavnim vožnjama, tradicionalnoj bavarskoj hrani i živoj glazbi, a mnogi će odjenuti tradicionalne nošnje - dirndl i lederhosen.

Očekuje se da će vrijeme prvoga dana festivala biti idealno, uz vedro nebo i temperature do 24 Celzijeva stupnja.

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Festival, lokalno poznat kao Wiesn, smatra se najvećim festivalom piva na svijetu.

Vlasti su ponovno pooštrile sigurnosne mjere. Prošle je godine festival možda izbjegao tragediju u posljednji trenutak druge subote, kada je val posjetitelja koji su istodobno pokušavali ući i izaći iz prostora prisilio organizatore da nakratko zatvore festivalski prostor zbog opasne gužve. Svjedoci su opisivali prizore „masovne panike“.

Među novim mjerama ove godine su koordinacijski i nadzorni centar, a kamere bi uz pomoć umjetne inteligencije trebale u ranoj fazi otkrivati velike gužve.

Na području festivala na snazi su zabrana nošenja noževa i zona zabrane letenja, osobito za dronove. Posjetitelji moraju proći sigurnosne kontrole na ulazima, velike torbe su zabranjene, a konzumacija kanabisa nije dopuštena.

Oko 600 policajaca bit će angažirano na području festivala. Policijsku postaju Wiesn podržavat će bavarska interventna policija, specijalizirani istražitelji za džeparenje te policajci iz osam zemalja.

Na Oktoberfestu se očekuju mnoge poznate osobe, a na najavili festivala su bili slavni modeli Naomi Campbell, Heidi Klum i Nadja Auermann.