Aleksandar Lukašenko: Upozorio sam Ukrajinu da ne uvlači Bjelorusiju u rat!

Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko rekao je u četvrtak da je upozorio Ukrajinu, u ozračju rastućih napetosti, da ne pokušava uvući njegovu zemlju u rat. Dok se snage Moskve muče s napredovanjem, a Ukrajina zasipa dronovima ciljeve duboko unutar Rusije, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij više je puta tvrdio da Moskva želi više uključiti Bjelorusiju na rusku stranu. Prošlog tjedna podigao je ulog prijetnjom da će onesposobiti repetitore za navođenje u Bjelorusiji za koje je rekao da pomažu ruskim dronovima u napadima na Ukrajinu. U srijedu je rekao da su repetitori prestali raditi, iako nije bilo neovisne potvrde.

Lukašenko, bliski saveznik ruskog predsjednika Vladimira Putina, rekao je u komentarima na televiziji da su Zelenskijevi predstavnici nedavno bili u Minsku.

"Rekao sam im otvoreno: 'Dečki, recite svom predsjedniku: ako misli da s nama može razgovarati na taj način - i k tome nas uvući u rat - onda mora razumjeti da bi se priroda rata odmah promijenila'", rekao je Lukašenko, dodavši da Bjelorusija nema želju boriti se protiv Ukrajinaca.

"Dobili smo odgovor: predsjednik i njegov tim to razumiju. Pa, hajde da se dogovorimo, dečki. Moramo postići suštinski dogovor."

Nije bilo trenutačnog komentara iz Kijeva.

Bjelorusija je strateški važna za sve strane, budući da je usko povezana s Moskvom i dijeli granice s Rusijom, Ukrajinom i trima državama NATO-a.

Kremlj je u četvrtak opovrgnuo izvješće Wall Street Journala da Moskva pritišće Bjelorusiju ne bi li podržala proširenje ruskog rata u Ukrajini.

WSJ je u srijedu objavio da Rusija želi koristiti Bjelorusiju kao odskočnu dasku za pojačavanje napada na Ukrajinu te da Moskva prijeti ukidanjem financijske podrške susjednoj zemlji ako se to ne ostvari.