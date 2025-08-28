Špijunska afera: Pilot i njegova partnerica u istražnom zatvoru: 'Bojimo se da će uništiti dokaze'

Hrvatskom vojnom pilotu helikoptera Hrvatskog ratnog zrakoplovstva J.I. iz Splita i njegovoj djevojki A.M. iz Kosovske Mitrovice sinoć kasno navečer, nakon nekoliko sati rasprave, određen je istražni zatvor, doznaju 24sata sa Županijskog suda u Splitu.

- Njemu je pritvor određen po osnovi opasnosti od utjecaja na svjedoke, odnosno da bi mogu uništiti, sakriti ili izmijeniti tragove važne za kazneni postupak, a njoj je i zbog te osnove i zbog opasnosti od bijega pošto je strana državljanka - rekli su nam sa suda.

Kako doznaju 24sata iz izvora bliskog istrazi pilot je svjestan optužbi koje mu se stavljaju na teret, te je na sudu prilikom rasprave o određivanju istražnog zatvora iznosio svoju obranu.

Podsjetimo, pilota i njegovu djevojku tereti se za špijunažu u korist Srbije. Kako je objavila Slobodna Dalmacija, špijunsko klupko počelo se odmotavati nakon što je par uhićen prije mjesec dana na jednom od otoka splitskog arhipelaga. Premda razlozi tog prvog privođenja nisu službeno poznati, pilot je ubrzo pušten na slobodu, dok je njegovoj djevojci određeno protjerivanje iz Hrvatske.

Međutim, pretraga njihovih mobilnih telefona otkrila je komunikaciju koja je ukazivala na prenošenje povjerljivih informacija srpskim političarima. Riječ je o podacima koje je J. I. prikupljao tijekom službe na Kosovu kao pripadnik hrvatskog kontingenta (HRVCON) u sklopu mirovne misije KFOR-a pod vodstvom NATO-a. Nakon tih otkrića, oboje su ponovno uhićeni.

Prema neslužbenim informacijama, A. M. je od svoga partnera dobivala podatke o kretanju i planovima KFOR-ovih snaga na sjeveru Kosova, koje je potom prosljeđivala čelnicima Srpske liste, glavne političke stranke Srba na Kosovu koja usko surađuje s vlastima u Beogradu. Istražitelji navode da su poruke razmjenjivali putem aplikacije WhatsApp, a u komunikaciji se spominje i novinar jedne međunarodne agencije kojem su također stizali dijelovi informacija.

Identificirana su najmanje četiri slučaja odavanja tajnih podataka. Jedan se odnosi na djelovanje KFOR-a u Zubinom Potoku, gdje su često dolazilo do napetosti između lokalnih Srba i kosovskih vlasti. Drugi je povezan s uhićenjem Dejana Pantića, bivšeg pripadnika kosovske policije, čije je privođenje u prosincu 2022. izazvalo nemire i blokade graničnih prijelaza sa Srbijom.

Istraga je pokazala i da je A. M. radila u Misiji Europske unije za uspostavu vladavine prava (EULEX) i u misiji UNMIK-a, te da je imala kontakte s brojnim sucima i tužiteljima. Prema navodima izvora, neke od njih je čak pokušavala ucjenjivati. Također je bila bliska s pojedinim istaknutim predstavnicima srpske zajednice na Kosovu, uključujući čelnike nevladinih organizacija i političkih struktura zaduženih za stvaranje Zajednice srpskih općina.

Srpske obavještajne službe, tvrde izvori, sustavno su poticale zapošljavanje Srba u međunarodnim institucijama na Kosovu, koristeći njihove pozicije kako bi se prikupljale informacije i vršio pritisak na pravosudne procese.