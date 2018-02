'Aleksandru Vučiću ovaj posjet treba više nego li Hrvatskoj...'

Umirovljeni general i bivši ministar obrane Pavao Miljavac, koji je u subotu ponovno izabran za predsjednika Hrvatskoga generalskog zbora (HGZ), ocijenio je da bi se srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić trebao ispričati zbog svoje uloge u agresiji na Hrvatsku te da njemu u ovom trenutku posjet Zagrebu treba puno više nego nama.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1198566 / pavao miljavac]

Odgovarajući na novinarska pitanja o posjetu predsjednika Srbije Hrvatskoj, Miljavac je rekao da su na taj posjet reagirali i Zapadna Europa i SAD koji sad žele izvući Srbiju iz zagrljaja "istočnog susjeda".

"Koliko će oni u tome uspjeti, o tom potom", naglasio je Miljavac dodavši da su tradicionalne veze Srbije i Rusije te da je ruski interes ostati u tom prostoru.

Istaknuo je da se razgovarati mora, te da "svi znamo što je Vučić govorio, gdje je bio, u kakvoj ulozi i koga je predstavljao i što je govorio".

"Minimum bi bio da barem kaže: O.K., bio sam u krivu", naglasio je Miljavac i dodao kako je to "to njegova odluka te ako se ispriča, sigurno će sasvim biti druga priča".

Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović pozvala je srbijanskog kolegu Aleksandra Vučića u posjet Hrvatskoj sredinom veljače,

Na upit je li predsjednica Republike izabrala dobar trenutak za taj posjet, Miljavac je rekao kako je teško reći. "Uvijek nekad" treba pozvati, rekao je Miljavac i ocijenio kako je sve trebalo bolje iskoordinirati.

Ocijenio je da je Aleksandar Vučić "vješt i tvrd pregovarač i lukav u politici" te da ga ne treba ga podcjenjivati.

Na upit novinara "frustrira li ga možda da je došlo do rascjepa između Banskih dvora i Ureda predsjednice oko tog posjeta", Miljavac je odgovorio da je možda sve bilo prebrzo i da nije bilo dobro iskoordinirano.

"Mislim da bi za uspjeh ove zemlje, s obzirom na povijest koju smo imali i platili ovu slobodu teškim žrtvama i razaranjima, bilo dobro da se što više iskonzultiraju i zauzmu stavove te da ne ispadne da nije stvar koordinirana", naglasio je Miljavac.

Umirovljeni general i bivši ministar obrane Pavao Miljavac je na izbornoj skupštini HGZ-a, koji okuplja umirovljene generale i admirale, ponovno izabran za predsjednika, na mandat od četiri godi