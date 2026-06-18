Aleksić nakon presude o 'švicarcima': 'Katastrofalna je, past će na Ustavnom sudu'

Vrhovni sud donio je pravomoćnu odluku u slučaju konvertiranih kredita u švicarskim francima. Korisnici koji su 2015. godine prihvatili zakonsku konverziju kredita u euro neće moći tražiti povrat preplaćene glavnice, ali imaju pravo na isplatu zakonskih zateznih kamata na preplaćene iznose do dana konverzije. Podsjetimo, zakon o konverziji donesen je za vrijeme Vlade Zorana Milanovića, a prihvatilo ga je oko 55 tisuća građana. Istodobno je više od 30 tisuća korisnika kredita pokrenulo sudske postupke protiv banaka tražeći dodatno obeštećenje.

Nakon odluke Vrhovnog suda reagirala je Hrvatska udruga banaka (HUB), koja smatra da je sudsko stajalište odstupilo od svrhe zakona iz 2015. godine.

- Unatoč dvojbama i negativnim posljedicama koje će ova odluka imati na pravnu sigurnost, važno je istaknuti da Vrhovni sud nije prihvatio koncept 'punog obeštećenja', prema kojem bi se korisnike CHF kredita retroaktivno dovelo u položaj kao da su od početka koristili kredit koji tada nije postojao na tržištu - poručili su iz HUB-a.

Dodaju kako bi takvo rješenje dio korisnika dovelo u povoljniji položaj u odnosu na ostale građane te da ono nije u skladu s praksom Suda Europske unije.

S druge strane, iz Udruge Franak odluku nazivaju neprihvatljivom. Koordinator ekonomsko-pravnog tima udruge Goran Aleksić tvrdi kako će se pravna borba nastaviti pred Ustavnim sudom.

- Ona je nezakonita, protivna Zakonu o obveznim odnosima i Ustavu RH, protivna pravu EU, arbitrarna je i diskriminacijska. Arbitrarna je zato što devet od 13 sudaca nije prihvatilo sudska vještačenja kojima je nedvojbeno utvrđeno da potrošači imaju pravo na sve preplaćene iznose jer ih konverzijom nisu dobili. Diskriminacijska je zato što su potrošači koji su konvertirali kredite na ovaj način oštećeni time što će na kraju za punu otplatu kredita, od početka do kraja, platiti 20 do 30 posto više nego potrošači koji nisu konvertirali, ali su dobili svoja obeštećenja- rekao je Aleksić za RTL.

Uvjeren je da odluka neće biti konačna.

- Siguran sam da će, na temelju ustavnih tužbi koje će sigurno uslijediti nakon završetka postupaka na Vrhovnom sudu, Ustavni sud takve presude ukidati i vraćati. I konačno će ljudi dobiti svoja obeštećenja - rekao je.

Kao jedan od ključnih argumenata budućih ustavnih tužbi naveo je izdvojena mišljenja četvorice sudaca Vrhovnog suda.

- To su dva temelja, protuustavna i protivna Konvenciji za ljudska prava, na temelju kojih pada svaka presuda na Ustavnom sudu. Dodatni temelj su i četiri suca koji su dali svoja izdvojena mišljenja, a to su Damir Kontrec, Jadranko Jug, Josip Turkalj i Dražen Jakovina. Oni su sve što sam rekao potvrdili u izdvojenim mišljenjima i ta mišljenja bit će dobar temelj i argument za svakoga tko krene s ustavnom tužbom da dodatno dokaže da je u pravu - smatra Aleksić.

Građanima koji već vode sudske postupke poručio je da ne odustaju.

- Trebaju inzistirati na tome da imaju pravo na puno obeštećenje i tražiti to puno obeštećenje, pored zatezne kamate, što se zove eventualno kumulirani tužbeni zahtjev. Ne bi trebali platiti sudske troškove, treba ih platiti banka jer su, u stvari, dobili sudski postupak, ne u potpunosti nego djelomično. Ali prema pravu Europske unije, prema presudi C-224/19, u takvim slučajevima puni trošak snosi banka. - zaključuje.