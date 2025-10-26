Obavijesti

STRAVA U SLOVENIJI

Procurila uznemirujuća snimka! Oca pretukli i ubili ispred kluba. Dvoje ministara je dalo ostavke

Prema riječima ranvatelja policije, policija je po dolasku utvrdila da je došlo do tučnjave između tri osobe

Na društvenim mrežama pojavila se snimka ubojstva ispred ugostiteljskog kluba u Novom Mestu, pišu slovenski mediji. Uznemirujuću snimku objavio je portal Slovenske novice.

Podsjetimo u tučnjavi je život izgubio otac sina koji ga je došao obraniti ispred kluba. Tada su ga napali Romi. Na snimci se vidi osoba koja nepomično leži na pločniku. U pozadini se čuju ljudi koji viču "halo, halo", dok ih žena moli da ga puste jer "ludi". O tučnjavi je obaviještena policija.

Glavni ravnatelj policije Damjan Petrič potvrdio je događaje viđene na snimci ispred kluba u Novom Mestu. Prema njegovim objašnjenjima, policija je pozvana na mjesto smrti dva sata prije njegove smrti, ali incidenti nisu bili povezani. Prema njegovim riječima, policija je po dolasku utvrdila da je došlo do tučnjave između tri osobe. 

Nakon ubojstva stanovnika Novog Mesta u Sloveniji, na sastanku koji je sazvao premijer Robert Golob, ostavke su ponudili ministrica pravosuđa Andreja Katič i ministar unutarnjih poslova Boštjan Poklukar. 

Kako pišu slovenski mediji, riječ je o romskoj skupini koja već neko vrijeme radi probleme
