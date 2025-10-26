Čelnici Roma u Sloveniji nakon brutalnog ubojstva: 'Za takva djela ne smije biti opravdanja'

Nakon svirepog ubojstva oca koji je došao braniti sina kojem su prijetili Romi u noći s petka na subotu u Novom Mestu, oglasio se predsjednik slovenskog Vijeća romske zajednice, Jožek Horvat Muc.

- Cijela romska zajednica, kao i svaki pripadnik romske zajednice jugoistočne Slovenije, moraju učiniti sve da se kaznena djela pojedinih Roma odmah zaustave, napisao je Horvat Muc u poruci gradonačelniku Novog Mesta Gregoru Macedoniju, piše Delo.

Prema njegovom uvjerenju, cijela romska zajednica i svaki pojedinac unutar romske zajednice na području jugoistočne Slovenije moraju biti svjesni da je potrebno učiniti sve kako bi se kriminalna djela pojedinih Roma odmah zaustavila.

- Mir, suživot i sigurnost jamstvo su poštovanja svih i svakoga - dodao je Horvat Muc.

Predsjednik Foruma romskih vijećnika Slovenije Darko Rudaš u pisanom je priopćenju izrazio sućut obitelji i svim bližnjima preminulog.

- Forum romskih vijećnika Slovenije najoštrije i bez zadrške osuđuje ovaj sramotni čin nasilja. „Za takva djela nema i ne smije biti opravdanja, bez obzira na to tko je počinitelj. Nasilje nema nacionalnost i nema mjesta u našem društvu - napisao je.

Uz to je, u ime foruma, pozvao policiju i sve nadležne institucije da ovaj konkretan slučaj obrade s punom ozbiljnošću, profesionalnošću i u skladu sa zakonima. Očekuju brzo i učinkovito djelovanje protiv počinitelja.

- Istodobno ovaj događaj ponovno ističe širi problem, stoga pozivamo policiju da poveća svoju prisutnost i djelovanje te osigura sigurnost za sve stanovnike, kako u lokalnoj zajednici, tako i šire. Sigurnost mora biti temeljno pravo svakoga - dodao je Rudaš.