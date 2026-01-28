Amazon otpušta 16.000 radnika

Amazon je u srijedu objavio novu, veliku rundu otkaza, ovaj put 16.000 radnih mjesta širom svijeta bit će ukinuto u sklopu šire reorganizacije poslovanja, izvijestila je agencija Reuters.

Ovo je druga velika runda otpuštanja u samo tri mjeseca, a dio je plana kompanije da smanji broj korporativnih zaposlenika nakon razdoblja prekomjernog zapošljavanja tijekom pandemije COVID-19 i poveća fokus na tehnologije poput umjetne inteligencije (AI).

Amazon je potvrdio da će ukupno planirani rezovi dosegnuti približno 30.000 radnih mjesta u korporativnim odjelima, uključujući sektore poput Amazon Web Servicesa, maloprodaje, Prime Video i ljudskih resursa.

Prethodna runda otkaza u listopadu obuhvatila je oko 14.000 pozicija, a iz Amazona su naveli da cilj otpuštanja nije samo smanjenje troškova, već i potreba za reduciranjem birokracije i ubrzanjem poslovanja.

Visoka potpredsjednica Amazona za kadrovske politike Beth Galetti poručila je zaposlenicima da rezovi ne znače kraj zaustavljanju radnih mjesta u tvrtki te da će se struktura i dalje redovito procjenjivati kako bi se poboljšala učinkovitost.

Ova serija otkaza odražava širi trend u tehnološkoj industriji, gdje su i druge velike tvrtke poput Microsofta i Meta Platforms također provodile smanjenja broja radnika nakon razdoblja intenzivnog zapošljavanja potaknute pandemijom i rastućim ulaganjima u AI tehnologije.

Amazon je naglasio da će dio zaposlenika pogođenih otkazima imati priliku za preseljenje na druge pozicije unutar tvrtke i da će im biti ponuđene otpremnine i beneficije, no mnogi će ipak ostati bez posla kako kompanija nastavlja prilagođavati svoju organizaciju novim tehnološkim i tržišnim zahtjevima.