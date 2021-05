Američka pionirka avijacije i borac za prava žena Amelia Earhart preletjela je Atlantski ocean od Newfoundlanda do Irske preko Sjevernog Atlantika. Preletjela je više od 3220 kilometara i za to joj je trebalo manje od petnaest sati. Tako postala prva žena koja je preletjela Atlantski ocean.

Bilo je to opasno putovanje. Oblaci i magla otežavali su navigaciju, krila njezinog zrakoplova prekrila su se ledom, a visinomjer je u jednom trenutku prestao raditi, pa Earhart nije imala pojma koliko je iznad površine oceana njezin avion. Malo je nedostajalo da padne u vodu. Uspjela je sletjeti na jedan pašnjak sjeverno od Derryja u Sjevernoj Irskoj.

Njezin veliki uspjeh učinio je slavnom. Nakon samostalnog prijelaza preko Atlantika dobila je ponude za pisanje knjiga, sastajala se sa šefovima država, držala predavanja, išla po letačkim natjecanjima. Dobila je visoko odlikovanje od američkog Kongresa i francusku Legiju časti, a postala je i prijateljica tadašnje američke Prve dame Eleanor Roosevelt.

Ova neustrašiva pilotkinja počela je letjeti s 23 godine i vrlo brzo rušiti rekorde. Ona je bila i prva žena koja je preletjela čitave Sjedinjene Američke Države, od jedne do druge obale.

'Znala sam da moram letjeti'

Amalija je rođena 1897. godine u američkom Kansasu, a prvi put vidjela je zrakoplov kao desetogodišnjakinja na jednom sajmu. No tada nije bila pretjerano impresionirana.

Desetak godina kasnije slučajno se našla na izložbi zrakoplova koja ju je zauvijek promijenila. Kasnije je znala reći da dok je sa svojom prijateljicom promatrala kako se avion kreće, nešto je u njoj kliknulo.

Iako to tada nije razumjela, bila je uvjerena da joj mali crveni zrakoplov želi nešto poručiti. Kada pak je 28. prosinca 1920. godina prvi put letjela u zrakoplovu kojim je upravljao pilot Frank Hawks, znala je da je to to. Znala je da mora letjeti.

Za vrijeme Prvog svjetskog rata radila je kao medicinska sestra i medicina joj se jako svidjela. Željela je postati liječnica. Krenula je na fakultet, ali je zbog financijskih razloga morala odustati. Zatim je radila je kao socijalna radnica i štedjela kako bi mogla kupiti rabljeni avion. I kupila ga je. Zbog njegove žute boje zvala ga je Kanarinac.

Upravo je u Kanarincu srušila rekord nadmorske visine žena 1922. godine postavši prva žena koja je u zrakoplovu dosegla 14 000 metara.

Nestanak aviona nad Tihim oceanom

Nešto prije svog 40 rođendana, krenula je u avanturu koju nitko do tada nije uspio, niti probao. Najveći pothvat u životu namjeravala je napraviti oblijetanjem čitavog svijeta.

- Znam da je ovo opasan pothvat, ali moram pokušati! Ako uspijem, bit će to veliki uspjeh za sve žene, a ako ne uspijem, bit će to veliki poticaj da druge žene nastave gdje sam ja stala. - napisala je svom mužu Georgeu Palmeru Putnamu.

Planirala je preletjeti Atlantski ocean, Afriku, Indiju, Jugoistočnu Aziju i doći do Tihog oceana. I krenula je vrlo uspješno. Preostalo joj je još preletjeti samo 11.000 kilometara do cilja, a 35.000 je već prošla.,

No, 2. srpnja njen je avion nestao nad Tihim oceanom. Letjela je u dvomotornom Lockheedu Electra 10E, kojeg je financirao njen suprug.

Avion je zadnji put viđen pri polijetanju s Papue Nove Gvineje. Amelia je komunicirala pomoću radija s kontrolama leta. Posljednje javljanje bilo joj je u blizini otoka Howland, u 8 sati i 43 minute ujutro.

Oteli je vanzemaljci?

Nije prijavila nikakve probleme, nego je najavila skori dolazak do mjesta slijetanja. Nakon toga više se od nje nije čulo nikakvo razgovijetno javljanje. Neki radio operateri izvijestili su o nerazumljivim i slabim signalima za koje se ne zna jesu li potjecali od Amelije. Što se točno dogodilo, je li avion ostao bez goriva ili se pokvario motor, je li pokušala sletjeti...?

Potrage za avionom nisu dale uspjeha. Razvile su se razne teorije, od toga da se jednostavno srušila u ocean i potonula, do toga da su je oteli vanzemaljci.

Poznati oceanograf Robert Ballard, koji je 1984. pronašao Titanic, a onda i brod Bismarck, vjeruje da je sletjela na greben na Nikumaroru i potom skliznula u ocean.