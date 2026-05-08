Americi pao ugled u svijetu: Lošije je ocijenjena od Rusije

Globalna percepcija SAD-a pogoršala se drugu godinu zaredom i sada je lošija i od mišljenja o Rusiji, pokazala je godišnja studija o demokraciji objavljena u petak, dok politika američkog predsjednika Donalda Trumpa i dalje ozbiljno opterećuje NATO savez. Zaklada Savez demokracija sa sjedištem u Danskoj, koja je naručila istraživanje, objavila je da su Sjedinjene Države najčešće spominjane i kao odgovor na pitanje koja zemlja predstavlja najveću prijetnju svijetu nakon Rusije i Izraela. Istraživanje nije detaljno opisalo korištene kriterije, ali Savez kaže da mu je cilj braniti i promovirati demokratske vrijednosti. "Brzi pad percepcije o Sjedinjenim Državama širom svijeta je žalostan, ali ne i šokantan", rekao je osnivač saveza i bivši glavni tajnik NATO-a Anders Fogh Rasmussen.

"Američka vanjska politika je u proteklih 18 mjeseci, među ostalim dovela je u pitanje transatlantske odnose, nametnula široko rasprostranjene carine i zaprijetila invazijom na teritorij saveznika NATO-a", dodao je.

Trumpove carine, njegove opetovane prijetnje preuzimanjem Grenlanda, smanjenje američke pomoći Ukrajini, kao i američko-izraelski rat protiv Irana i posljedičan skok cijena nafte, duboko su poremetili transatlantske odnose.

Gnjevan što su europske zemlje odbile poslati svoje mornarice da bi se otvorio Hormuški tjesnac za globalni brodski promet nakon početka njegova rata protiv Irana, Trump je u travnju rekao kako razmatra povlačenje iz NATO-a, što bi dodatno oslabilo savez.

Istraživanje Indeksa percepcije demokracije, koje rangira percepciju zemalja od -100 posto do +100 posto, pokazalo je da se neto percepcija SAD-a smanjila na -16 posto s +22 posto prije dvije godine, što tu zemlju rangira iza Rusije s -11 posto i Kine s +7 posto.

Nije objavljen razlog za pozitivan stav prema Kini.

Anketna tvrtka Nira Data provela je istraživanje između 19. ožujka i 21. travnja na temelju mišljenja više od 94.000 ispitanika iz 98 zemalja. Percepcija zemalja mjerena je na uzorku od 46.600 ispitanika iz 85 zemalja.

Izvještaj je objavljen uoči održavanja Kopenhagenskog samita o demokraciji 12. svibnja.