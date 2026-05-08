Obavijesti

News

Komentari 1
NAREDIO POVRAT NOVCA

Težak udarac za Trumpa: Sud srušio njegove carine na uvoz

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Težak udarac za Trumpa: Sud srušio njegove carine na uvoz
Foto: Kylie Cooper

Sud u New Yorku presudio je da su Trumpove privremene carine od 10 posto uvedene nezakonito te naredio povrat već naplaćenog novca tvrtkama i saveznoj državi Washington

Američki trgovački sud u četvrtak je donio presudu po kojoj su privremene carine, što ih je u veljači uveo predsjednik Donald Trump na uvoz iz cijelog svijeta - nezakonite. Američki sud za međunarodnu trgovinu u New Yorku presudio je u korist malih poduzeća koja su osporavala privremene carine od 10 posto, proglasivši mjeru "nevažećom jer je u suprotnosti sa zakonom". Trump je pogrešno protumačio zakon o trgovini korišten kao temelj za uvođenje carina, utvrdio je sud. Ni američka vlada ni američka Carinska i granična zaštita (CBP) ne smiju naplaćivati ​​uvozne carine od tužitelja - uključujući i državu Washington. Nadalje, sud je naložio da se sve već naplaćene carine refundiraju.

CARINE NA AUTOMOBILE I KAMIONE UDAR NA EU Trump objavio nove carine od 25 posto! 'Ne pridržavaju se našeg dogovora'
UDAR NA EU Trump objavio nove carine od 25 posto! 'Ne pridržavaju se našeg dogovora'

Sud je utvrdio da američka vlada nije dovoljno jasno dokazala "temeljne probleme s međunarodnim plaćanjima" koje zahtijeva Zakon o trgovini iz 1974., a koristi se za opravdanje mjere. Trump je izvršnom naredbom naveo i trgovinski deficit i deficit tekućeg računa, dok zakon zahtijeva deficit platne bilance.

Od 24. veljače 2026. Sjedinjene Države uvele su carine od 10 posto na većinu uvoza. Trump je tada zaprijetio da će tu stopu povećati na 15 posto, što bi bila maksimalna stopa koju predsjednik smije uvesti na 150 dana u skladu sa Zakonom o trgovini iz 1974. No čak ni mjesecima nakon prijetnje takva se objava ne može pronaći u Federalnom registru.

RAZOČARAN Friedrich Merz: 'Trumpove carine pogađaju cijelu Europsku uniju, ne samo Njemačku'
Friedrich Merz: 'Trumpove carine pogađaju cijelu Europsku uniju, ne samo Njemačku'

U veljači je Vrhovni sud presudio da je Trump prekoračio svoje ovlasti još jednim nizom carina, koje je uveo na početku svojega drugog predsjedničkog mandata u siječnju 2025., a koje su se oslanjale na zakonodavstvo o izvanrednim situacijama iz 1977.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
NEVRIJEME U RIJECI 'Tako jako pada da i šahtovi lebde u zraku'
POGLEDAJTE SNIMKU

NEVRIJEME U RIJECI 'Tako jako pada da i šahtovi lebde u zraku'

Već od sredine dana očekuju se sve češća sunčana razdoblja, najprije na zapadu zemlje, pa će dio građana ipak uspjeti uhvatiti predah od kiše
UŽAS NA A3 KOD IVANIĆ-GRADA Jedan mrtav u teškom sudaru!
STRAŠNO

UŽAS NA A3 KOD IVANIĆ-GRADA Jedan mrtav u teškom sudaru!

Iz policije navode kako se promet odvija jednim trakom te da je očevid u tijeku...
OPET SE PUCA Amerikanci napali luke, Iran uzvratio! Trump: Igrali su se, raznijeli smo ih
EKSPLOZIJE U IRANU

OPET SE PUCA Amerikanci napali luke, Iran uzvratio! Trump: Igrali su se, raznijeli smo ih

Dok SAD tvrde kako su munjevito reagirali na iranske pokušaje napada, Iranci kažu kako su oni uzvratili na američko raketiranje luka. 'Američka vojska, kršeći primirje, ciljala je iranski tanker s naftom koji je napuštao iransku obalu kao i drugo plovilo. Iranske snage su odmah uzvratile napadom na američke vojne brodove, nanoseći značajnu štetu,' objavili su Iranci

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026