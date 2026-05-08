Težak udarac za Trumpa: Sud srušio njegove carine na uvoz

Američki trgovački sud u četvrtak je donio presudu po kojoj su privremene carine, što ih je u veljači uveo predsjednik Donald Trump na uvoz iz cijelog svijeta - nezakonite. Američki sud za međunarodnu trgovinu u New Yorku presudio je u korist malih poduzeća koja su osporavala privremene carine od 10 posto, proglasivši mjeru "nevažećom jer je u suprotnosti sa zakonom". Trump je pogrešno protumačio zakon o trgovini korišten kao temelj za uvođenje carina, utvrdio je sud. Ni američka vlada ni američka Carinska i granična zaštita (CBP) ne smiju naplaćivati ​​uvozne carine od tužitelja - uključujući i državu Washington. Nadalje, sud je naložio da se sve već naplaćene carine refundiraju.

Sud je utvrdio da američka vlada nije dovoljno jasno dokazala "temeljne probleme s međunarodnim plaćanjima" koje zahtijeva Zakon o trgovini iz 1974., a koristi se za opravdanje mjere. Trump je izvršnom naredbom naveo i trgovinski deficit i deficit tekućeg računa, dok zakon zahtijeva deficit platne bilance.

Od 24. veljače 2026. Sjedinjene Države uvele su carine od 10 posto na većinu uvoza. Trump je tada zaprijetio da će tu stopu povećati na 15 posto, što bi bila maksimalna stopa koju predsjednik smije uvesti na 150 dana u skladu sa Zakonom o trgovini iz 1974. No čak ni mjesecima nakon prijetnje takva se objava ne može pronaći u Federalnom registru.

U veljači je Vrhovni sud presudio da je Trump prekoračio svoje ovlasti još jednim nizom carina, koje je uveo na početku svojega drugog predsjedničkog mandata u siječnju 2025., a koje su se oslanjale na zakonodavstvo o izvanrednim situacijama iz 1977.