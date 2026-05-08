'PRIJETE NAŠOJ SIGURNOSTI'

Trump pojačava pritisak na Kubu: SAD uvodi nove sankcije vojnom i rudarskom sektoru

Piše HINA,
Američki državni tajnik Marco Rubio najavio je nove mjere protiv kubanskog vojnog konglomerata GAESA i tvrtke Moa Nickel SA

Američki državni tajnik Marco Rubio najavio je u četvrtak nove sankcije kubansko vojno-industrijskoj kompaniji i državnoj tvrtki za prirodne resurse, pojačavajući pritisak na kubanske čelnike ciljajući izvore stranih ulaganja. Američki predsjednik Donald Trump je prošli tjedan potpisao izvršnu naredbu kojom se proširuju američke sankcije protiv Kube. Prema toj naredbi Trumpova administracija cilja Grupo de Administracion Empresarial S.A. (GAESA), vojni konglomerat za koji američki dužnosnici tvrde da kontrolira najmanje 40% kubanskog gospodarstva, i njegovu izvršnu predsjednicu Aniju Guillerminu Lastres Moreru. Mjere su također, usmjerene na Moa Nickel SA, zajedničko ulaganje tvrtke Sherritt International Corp sa sjedištem u Torontu i kubanske državne tvrtke za nikal, koja rudari nikal i kobalt.

Trumpova administracija također je oštro ograničila putovanja i doznake SAD-a na otok te je krenula u odvraćanje regionalnih saveznika od angažiranja kubanskih liječnika, dugogodišnjeg programa koji Kuba promiče u ime solidarnosti, ali koji je ujedno i glavni izvor čvrste valute.

"Današnje sankcije pokazuju da administracija predsjednika Trumpa neće stajati po strani dok komunistički režim na Kubi prijeti našoj nacionalnoj sigurnosti," objavio je držvni tajnik Rubio na X mreži.

"Nastavit ćemo poduzimati mjere sve dok režim ne poduzme sve potrebne političke i ekonomske reforme," dodao je.

SAD već desetljećima zahtijeva od Kube da otvori svoje državno gospodarstvo, plati odštetu za imovinu koju je oduzela vlada bivšeg vođe Fidela Castra i održi "slobodne i poštene" izbore. Kuba je rekla da njezin oblik socijalističke vlade nije predmet pregovora. Visoki kubanski dužnosnici optužuju Washington da "nagovještava vojnu akciju" kako bi "oslobodio" Kubu i kažu da su desetljeća američkih sankcija protiv otočne vlade uzrok njegovih ekonomskih i društvenih problema.

