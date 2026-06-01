DRAMA U DRNIŠU

Američka akita bez nadzora napala i ozlijedila službenog psa, vlasnik završio u zatvoru

Ivan Jukić
Vlasnik psa pasmine američka akita završio je u pritvoru nakon što je njegov pas u Drnišu napao i ozlijedio službenog policijskog psa, izvijestila je Policijska uprava šibensko-kninska. Incident se dogodio u četvrtak oko 20.30 sati u Ulici Petra Krešimira. Policajac, koji u tom trenutku nije bio na dužnosti, šetao je službenog psa kada im je prišla američka akita bez nadzora vlasnika.

Pas je napao službenog psa i nanio mu ozljede, nakon čega je policija odmah pokrenula izvide kako bi utvrdila identitet vlasnika.

Već sljedećeg dana policijski službenici pronašli su i uhitili vlasnika psa (29)  te ga priveli na kriminalističko istraživanje.

Policija ga sumnjiči za kazneno djelo oštećenja tuđe stvari na štetu Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, budući da se radi o službenom policijskom psu.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja 29-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, dok je protiv njega podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

