Američka mornarica protjerala je kineski tanker iz Hormuza

U vodama Hormuškog tjesnaca, ključne svjetske rute za prijevoz nafte, došlo je do incidenta visokih tenzija nakon što je američka mornarica navodno prisilila kineski tanker pod sankcijama da promijeni kurs. Događaj se zbio samo dan nakon što je američki predsjednik Donald Trump uveo pomorsku blokadu iranskih luka, što je dodatno zaoštrilo odnose Washingtona, Pekinga i Teherana, i to samo mjesec dana prije Trumpovog planiranog posjeta Pekingu.

Kineski tanker "Rich Starry", koji je zajedno sa svojim vlasnikom, tvrtkom Shanghai Xuanrun Shipping, pod američkim sankcijama od 2023. zbog poslovanja s Iranom, bio je na putu da postane prvo plovilo koje će testirati američku blokadu. Prevozio je 250.000 barela metanola u omansku luku Sohar. Međutim, nakon što je stigao u Omanski zaljev, gdje patroliraju deseci američkih ratnih brodova, tanker je naglo promijenio kurs i kao svoju destinaciju naveo "po narudžbi", čime je praktički odustao od prolaska.

Američka administracija zauzela je beskompromisan stav. Ministar financija Scott Bessent izjavio je da kineskim tankerima neće biti dopušten prolaz kroz tjesnac, što znači da "neće moći doći do svoje nafte". Michael Rubin, bivši dužnosnik Pentagona, usporedio je situaciju s kubanskom raketnom krizom.

​- Okretanje 'Rich Starryja' bila bi najznačajnija akcija blokade otkako se Kennedy suprotstavio Hruščovu - rekao je Rubin.

Iako su prvi izvještaji govorili o izravnoj konfrontaciji, situacija na terenu pokazala se složenijom. Budući da je "Rich Starry" isplovio iz luke u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, tehnički nije kršio uvjete blokade, koja se odnosi isključivo na plovila koja dolaze iz iranskih luka ili idu prema njima. Dužnosnik američke vojske potvrdio je za NBC News da tanker nije bio u prekršaju te da mu američke snage nisu naredile da se okrene. U međuvremenu, američko središnje zapovjedništvo (CENTCOM) izvijestilo je da je u prva 24 sata blokade šest drugih trgovačkih brodova poslušalo naredbe i vratilo se u iranske luke.

Peking je oštro osudio američku blokadu, nazvavši je "opasnom i neodgovornom". Glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova izjavio je da će taj potez "samo pogoršati napetosti i potkopati već krhko primirje" između SAD-a i Irana.

Potez Washingtona izazvao je zabrinutost i među američkim saveznicima u regiji. Saudijska Arabija vrši pritisak na SAD da povuče blokadu, strahujući da bi Iran mogao uzvratiti zatvaranjem tjesnaca Bab al-Mandeb u Crvenom moru. To bi paraliziralo saudijsko gospodarstvo, s obzirom na to da velik dio naftnog izvoza kraljevstva prolazi tim putem. Diplomatski izvori navode da krunski princ Mohammed bin Salman potiče Trumpa da ukine pomorsku karantenu i vrati se pregovorima. Na deeskalaciju je pozvao i francuski predsjednik Emmanuel Macron, koji je zatražio bezuvjetno otvaranje Hormuškog tjesnaca i povratak pregovaračkom stolu.

