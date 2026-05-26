Američka vojska napala ciljeve na jugu Irana unatoč primirju

Središnje američko zapovjedništvo (CENTCOM) u priopćenju je poručilo da su napadi poduzeti u "samoobrani" i da im je cilj bio "zaštititi naše trupe od prijetnji koje predstavljaju iranske snage". Glasnogovornik CENTCOM-a rekao je da američka vojska "nastavlja braniti naše snage uz suzdržanost tijekom primirja koje je u tijeku".

Udari su izvedeni u trenutku kad je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej rekao da je postignut određeni napredak u pregovorima sa SAD-om, ali da dogovor o okončanju sukoba "ne slijedi nužno vrlo skoro".

Iran tek treba odgovoriti na najnovije američke napade. Nije jasno kakav će utjecaj napadi imati na potencijalni mirovni sporazum između SAD-a i Irana.

Tijekom vikenda, predsjednik Donald Trump sugerirao je da su strane blizu dogovora, ali je kasnije rekao da je pregovaračima dao upute da s njime "ne žure".

Američki državni tajnik Marco Rubio također je rekao da bi se dogovor mogao postići u ponedjeljak.

No, u ponedjeljak je Bagej odgovorio: "Točno je da smo postigli zaključak o velikom dijelu pitanja o kojima se raspravlja... Ali reći da to znači da je potpisivanje sporazuma vrlo skoro - nitko tako nešto ne može tvrditi."

SAD i Izrael pokrenuli su široke napade na Iran 28. veljače, izazvavši sukob diljem Bliskog istoka. Iran je odgovorio napadom na Izrael i savezničke države SAD-a u Zaljevu te de facto zatvorio Hormuški tjesnac, što je dovelo do globalnog porasta cijena nafte.