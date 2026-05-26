Iran vraća pristup internetu

Iranski predsjednik Masud Pezeškijan naredio je da se u zemlji obnovi pristup inozemnim internetskim stranicama, izvijestila je u ponedjeljak novinska agencija Fars. Reagirao je na odluku "posebne radne skupine" koja je prethodno glasala da se stanovništvu ponovno odobri pristup internetu.

Zasad nije objavljen konkretan datum ukidanja blokade. Sredinom svibnja iranski mediji izvijestili su o mogućem datumu 5. lipnja.

Vlada gotovo u potpunosti blokira pristup svjetskom internetu od početka rata s SAD-om i Izraelom 28. veljače.

Otad se otprilike 90 milijuna Iranaca može koristiti samo takozvanim "nacionalnim internetom" na kojem se može pristupiti samo web stranicama koje je odobrila država.

Zatvaranje je imalo velike ekonomske, ali i društvene posljedice. Više od milijun online trgovaca u zemlji teško je pogođeno, a njihovi prihodi ozbiljno su ograničeni blokadom.

Država službeno opravdava zatvaranje pozivajući se na sigurnosne probleme. Međutim, općenito se pretpostavlja da je vodstvo nastojalo spriječiti širenje izvješća i slikovnih i videozapisa na društvenim mrežama o stvarnom opsegu štete od rata.