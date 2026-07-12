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IRANCI MISLE DRUGAČIJE

Američka vojska tvrdi: Brodovi normalno plove kroz Hormuz!

Piše HINA,
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Američka vojska tvrdi: Brodovi normalno plove kroz Hormuz!
Foto: Stringer
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Američki predsjednik je rekao i da je nedavno došlo do ponovnog neprijateljstva unatoč činjenici da su Sjedinjene Države i Iran postigli dogovor.

Američka vojska u nedjelju je ustvrdila da je Hormuški tjesnac "otvoren" i da plovidba njime "funkcionira" unatoč ranijoj iranskoj najavi da zatvara ovaj strateški važan vodeni put nakon obnovljenih neprijateljstava sa Sjedinjenim Državama.

"Hormuški tjesnac otvoren je za sva plovila koja žele legalno proći ovim međunarodnim plovnim putem", napisalo je američko Središnje zapovjedništvo (Centcom) na platformi X.

"Iran ne kontrolira tjesnac. Navigacija funkcionira", dodali su.

"Američke snage su raspoređene i spremne zajamčiti kontinuiranu slobodu plovidbe unatoč neopravdanoj iranskoj agresiji, uznemiravanju, prijetnjama i proizvoljnim izjavama."

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Amerikanci od Irana traže da se javno obvežu na slobodnu plovidbu Hormuškim tjesnacem

U pogledu toga pitanja Donald Trump je u nedjelju ujutro na CNN-u kratko rekao: "Što se nas tiče, otvoren je."

Američki predsjednik je rekao i da je nedavno došlo do ponovnog neprijateljstva unatoč činjenici da su Sjedinjene Države i Iran postigli dogovor.

"Jučer smo imali dogovor s njima. Popuštali su u svemu, a onda su iznenada, dva sata kasnije dronom pogodili brod. Odgovorili smo sinoć snažnim udarom", rekao je.

Ove su izjave uslijedile nakon što je Iran ranije u nedjelju najavio zatvaranje ovoga strateški važnog tjesnaca "do daljnjeg".

Kroz njega prolazi petina svjetske trgovine ugljikovodicima.

"Do kraja američkih operacija u ovoj regiji nijednom brodu neće biti dopušten prolaz", napisao je Korpus islamske revolucionarne garde u svojoj objavi.

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