Američke hokejašice odbile poziv Donalda Trumpa

Foto: REUTERS/Aaron Schwartz

Američke hokejašice odbile poziv Trumpa na govor! Zbog obveza neće prisustvovati. Trump u AI videu ismijava Kanadu nakon zlata muške ekipe

 Američka ženska hokejaška reprezentacija koja je prošli tjedan osvojila naslova olimpijskih pobjednica odbila je poziv Donalda Trumpa da prisustvuje njegovom govoru o stanju nacije u utorak navečer, nakon što je predsjednik u šali rekao da će biti "smijenjen s dužnosti" ako ih ne pozove.

"Iskreno smo zahvalni na pozivu upućenom našoj američkoj ženskoj hokejaškoj reprezentaciji koja je osvojila zlatnu medalju i duboko cijenimo priznanje za njihovu izvanrednu izvedbu", rekao je glasnogovornik USA Hockeyja američkim medijima.

No, dodao je glasnogovornik, "zbog sukoba u rasporedu i prethodnih akademskih i profesionalnih obveza nakon Igara, sportašice neće moći prisustvovati" predsjednikovom govoru o stanju nacije u utorak.

CARINE I VRHOVNI SUD Trump prijeti: Svakoj zemlji koja se želi igrati. Upozoreni ste!
Trump prijeti: Svakoj zemlji koja se želi igrati. Upozoreni ste!

Američka muška hokejaška reprezentacija, koja je također osvojila zlatnu medalju na ZOI u Milanu, dobila je poziv na Trumpov govor i prijem u Bijeloj kući u srijedu. 

U nedjelju, tijekom telefonskog poziva, emitiranog na društvenim mrežama, s igračima američke muške reprezentacije, i u prisutnosti ravnatelja FBI-a Kasha Patela, Trump je rekao: "Moram vam reći, morat ćemo dovesti žensku reprezentaciju ovdje, znate to." Dodao je da će "vjerojatno biti opozvan" ako to ne učini. Ove su primjedbe izazvale smijeh njegovih slušatelja.

U SVOJEM FILMU VIDEO Trump objavio bizarnu AI snimku: Mlati se s kanadskim hokejašima. A onda ide vrhunac
VIDEO Trump objavio bizarnu AI snimku: Mlati se s kanadskim hokejašima. A onda ide vrhunac

I Amerikanke su do zlatne medalje došle pobjedom u finalu nad Kanadom kao i njihovi muški kolege.

Američki predsjednik proslavio je pobjedu muške hokejaške reprezentacije objavivši u ponedjeljak na svojoj društvenoj mreži Truth video generiran umjetnom inteligencijom koji ga prikazuje, u tamnoplavom odijelu i crvenoj kravati na klizalištu, kako ismijava kanadsku hokejašku reprezentaciju i pritom postiže pobjednički gol.

