Američke hokejašice odbile poziv Donalda Trumpa
Američka ženska hokejaška reprezentacija koja je prošli tjedan osvojila naslova olimpijskih pobjednica odbila je poziv Donalda Trumpa da prisustvuje njegovom govoru o stanju nacije u utorak navečer, nakon što je predsjednik u šali rekao da će biti "smijenjen s dužnosti" ako ih ne pozove.
"Iskreno smo zahvalni na pozivu upućenom našoj američkoj ženskoj hokejaškoj reprezentaciji koja je osvojila zlatnu medalju i duboko cijenimo priznanje za njihovu izvanrednu izvedbu", rekao je glasnogovornik USA Hockeyja američkim medijima.
No, dodao je glasnogovornik, "zbog sukoba u rasporedu i prethodnih akademskih i profesionalnih obveza nakon Igara, sportašice neće moći prisustvovati" predsjednikovom govoru o stanju nacije u utorak.
Američka muška hokejaška reprezentacija, koja je također osvojila zlatnu medalju na ZOI u Milanu, dobila je poziv na Trumpov govor i prijem u Bijeloj kući u srijedu.
U nedjelju, tijekom telefonskog poziva, emitiranog na društvenim mrežama, s igračima američke muške reprezentacije, i u prisutnosti ravnatelja FBI-a Kasha Patela, Trump je rekao: "Moram vam reći, morat ćemo dovesti žensku reprezentaciju ovdje, znate to." Dodao je da će "vjerojatno biti opozvan" ako to ne učini. Ove su primjedbe izazvale smijeh njegovih slušatelja.
I Amerikanke su do zlatne medalje došle pobjedom u finalu nad Kanadom kao i njihovi muški kolege.
Američki predsjednik proslavio je pobjedu muške hokejaške reprezentacije objavivši u ponedjeljak na svojoj društvenoj mreži Truth video generiran umjetnom inteligencijom koji ga prikazuje, u tamnoplavom odijelu i crvenoj kravati na klizalištu, kako ismijava kanadsku hokejašku reprezentaciju i pritom postiže pobjednički gol.
